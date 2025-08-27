गुरुग्राम STF ने 5 शॉर्प शूटरों को दबोचा, इस फेमस सिंगर की हत्या की साजिश हुई नाकाम

गुरुग्राम हरियाणा के गुरुग्राम में स्पेशल टास्क फोर्स (STF) और क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई में एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। STF ने मंगलवार देर रात सेक्टर-93 में मुठभेड़ के बाद पांच शॉर्प शूटरों को गिरफ्तार किया, जो मशहूर हरियाणवी सिंगर और राजनेता राहुल फाजिलपुरिया की हत्या की साजिश रच रहे थे। यह कार्रवाई विदेश में बैठे गैंगस्टरों दीपक नांदल और रोहित सिरधानिया के इशारे पर की जा रही थी।
पुलिस को सूचना मिली थी कि बिना नंबर प्लेट की एक इनोवा कार में सवार कुछ संदिग्ध अपराधी गुरुग्राम के पटौदी रोड, वजीरपुर इलाके में देखे गए हैं। STF और क्राइम ब्रांच ने तुरंत जाल बिछाया। जब पुलिस ने कार को रोकने की कोशिश की, तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में STF ने भी गोलीबारी की, जिसमें चार बदमाशों के पैर में गोली लगी। पांचवें शूटर गौतम उर्फ गोगी को पीछा करके दबोच लिया गया। घायल बदमाशों को गुरुग्राम के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। मुठभेड़ में दोनों तरफ से कुल 18 राउंड फायरिंग हुई, और दो पुलिसकर्मी बाल-बाल बचे।
STF के डीएसपी प्रीतपाल सिंह ने बताया कि गिरफ्तार शूटरों की पहचान विनोद उर्फ पहलवान (झज्जर), पदम उर्फ राजा (झज्जर), शुभम उर्फ काला (सोनीपत), गौतम उर्फ गोगी (सोनीपत), और आशीष उर्फ आशु (सोनीपत) के रूप में हुई है। ये सभी विदेश में बैठे गैंगस्टरों के लिए काम करते थे और रोहित शौकीन हत्याकांड में भी शामिल थे।
राहुल फाजिलपुरिया पर इससे पहले 14 जुलाई 2025 को गुरुग्राम के SPR रोड पर फायरिंग की घटना हो चुकी है, जिसमें वे बाल-बाल बच गए थे। उस मामले में एक आरोपी विशाल को गिरफ्तार किया गया था, जिसने राहुल की रेकी की थी। राहुल के फाइनेंसर रोहित शौकीन की 5 अगस्त 2025 को सेक्टर-77 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस का मानना है कि ये सभी वारदातें आपसी गैंगवार और प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ी हो सकती हैं।
राहुल फाजिलपुरिया ने पहले भी पुलिस को अपनी जान को खतरा होने की बात कही थी। उन्होंने बताया था कि गैंगस्टर हिमांशु भाऊ से उनका कोई लेना-देना नहीं है, फिर भी उन्हें धमकी भरे कॉल आ रहे थे। सिंगर ने कहा कि कलाकारों और सिंगरों को निशाना बनाना एक नया ट्रेंड बन गया है, जिसमें विदेश में बैठे गैंगस्टर अपने गुर्गों के जरिए दहशत फैला रहे हैं।
STF और गुरुग्राम पुलिस ने आरोपियों से अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस अब इन शूटरों से पूछताछ कर रही है ताकि साजिश के पीछे के मास्टरमाइंड और अन्य संलिप्त लोगों का पता लगाया जा सके। गुरुग्राम पुलिस ने राहुल फाजिलपुरिया की सुरक्षा बढ़ा दी है और इलाके में सतर्कता बरत रही है।