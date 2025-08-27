गुरुग्राम STF ने 5 शॉर्प शूटरों को दबोचा, इस फेमस सिंगर की हत्या की साजिश हुई नाकाम

पुलिस को सूचना मिली थी कि बिना नंबर प्लेट की एक इनोवा कार में सवार कुछ संदिग्ध अपराधी गुरुग्राम के पटौदी रोड, वजीरपुर इलाके में देखे गए हैं। STF और क्राइम ब्रांच ने तुरंत जाल बिछाया। जब पुलिस ने कार को रोकने की कोशिश की, तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में STF ने भी गोलीबारी की, जिसमें चार बदमाशों के पैर में गोली लगी। पांचवें शूटर गौतम उर्फ गोगी को पीछा करके दबोच लिया गया। घायल बदमाशों को गुरुग्राम के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। मुठभेड़ में दोनों तरफ से कुल 18 राउंड फायरिंग हुई, और दो पुलिसकर्मी बाल-बाल बचे।