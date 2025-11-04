डॉक्टर के घर STF की रेड, Drugs नेटवर्क से जुड़े होने का आरोप, 3 लाख रुपये की ड्रग्स बरामद

डॉक्टर के घर ड्रग तस्करी का भंडाफोड़ (X)
तेलंगाना के आबकारी विभाग के स्टेट टास्क फोर्स (STF) ने एक पोस्ट-ग्रेजुएट डॉक्टर के किराए के घर पर छापा मारकर हैदराबाद में फैले एक ड्रग तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। छापेमारी में 6 तरह के महंगे नशीले पदार्थ जब्त किए गए, जिनकी कीमत लगभग 3 लाख रुपये बताई जा रही है। डॉक्टर जॉन पॉल को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसके तीन साथी फरार हैं।
STF की बी टीम ने सोमवार को हैदराबाद के मुशीराबाद इलाके में जॉन पॉल के घर पर अचानक छापा मारा। खुफिया जानकारी के आधार पर की गई इस कार्रवाई में टीम को डॉक्टर के घर से भारी मात्रा में नशीले पदार्थ मिले।
जब्त नशीले पदार्थों में शामिल हैं:
ओजी कुश: 26.95 ग्राम
एमडीएमए: 6.21 ग्राम
एलएसडी स्टिक्स: 15
कोकेन: 1.32 ग्राम
गम्मुस: 5.80 ग्राम
हशीश ऑयल: 0.008 ग्राम
STF अधिकारियों के अनुसार, जॉन पॉल खुद ड्रग्स लेता था और अपनी लत को बनाए रखने के लिए तस्करी के इस धंधे में कूद पड़ा। वह अपने तीन दोस्तों - प्रमोद, संदीप और शरत (या सरतुलु) के साथ मिलकर अपने किराए के मकान में रखता और बेचता था।
जांच में सामने आया है कि प्रमोद, संदीप और शरद दिल्ली और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों से बड़ी मात्रा में ड्रग्स मंगवाते थे। ये नशीले पदार्थ पॉल के मुशीराबाद स्थित घर पर पहुंचाए जाते, जहां वह उन्हें पैक करता और पहचान के कस्टमर्स को बेचता था।
आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह छापेमारी खुफिया इनपुट पर आधार पर की गई। छापेमारी के दौरान घर की तलाशी ली गई। गिरफ्तार जॉन पॉल के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच जारी है, और फरार साथियों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया गया है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग