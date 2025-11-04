डॉक्टर के घर STF की रेड, Drugs नेटवर्क से जुड़े होने का आरोप, 3 लाख रुपये की ड्रग्स बरामद

तेलंगाना के आबकारी विभाग के स्टेट टास्क फोर्स (STF) ने एक पोस्ट-ग्रेजुएट डॉक्टर के किराए के घर पर छापा मारकर हैदराबाद में फैले एक ड्रग तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। छापेमारी में 6 तरह के महंगे नशीले पदार्थ जब्त किए गए, जिनकी कीमत लगभग 3 लाख रुपये बताई जा रही है। डॉक्टर जॉन पॉल को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसके तीन साथी फरार हैं।