बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी की पोप फ्रांसिस से मुलाकात पर उठाए सवाल

नई दिल्ली। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने इटली दौरे के दौरान वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी और पोप फ्रांसिस ने कई विषयों पर बातचीत की। पोप फ्रांसिस को भारत आने का न्यौता भी दिया, जिसे पोप फ्रांसिस ने स्वीकार भी कर लिया। अब पीएम मोदी और पोप फ्रांसिस के बीच हुई इस मुलाकात पर बीजेपी से राज्यसभा में सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने निशाना साधते हुए सवाल उठाए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने वेटिकन न्यूज़ का एक आर्टिकल अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हुए पीएम मोदी की पोप फ्रांसिस से मुलाकात पर सवाल उठाए हैं।

Pope receives Indian Prime Minister Narendra Modi - Vatican News: Does this square with GoI & Indian TV Media version? Is BJP Hindu nationalist? Is there in India increasing killing of Christians? https://t.co/UpEOlS83mp