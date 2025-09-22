सीनियर्स ने जबरदस्ती शराब पिलाई और जमकर की पिटाई, परेशान छात्र ने वीडियो बना की आत्महत्या

हैदराबाद में एक शर्मनाक मामले का खुलास हुआ है। यहां इंजीनियरिंग कॉलेज के एक छात्र के उसके सीनियर्स द्वारा की गई रैगिंग और उत्पीड़न से परेशान होकर आत्महत्या करने की खबर सामने आई है। अपनी जान देने से पहले छात्र ने एक वीडिया बना अपने साथ हो रहे अत्याचार का खुलासा किया और अपनी जान बचाने के लिए भीख भी मांगी। छात्र ने वीडियो में बताया कि सीनियर्स ने उसे जबरदस्ती शराब पिलाई और उससे जबरदस्ती पैसे भी लिए गए। इन सभी चीजों से परेशान होकर छात्र ने फांसी का फंदा लगा कर अपनी जान दे दी। पुलिस आत्महत्या और रैगिंग दोनों ही पहलुओं से मामले की जांच कर रही है।