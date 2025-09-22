सीनियर्स ने जबरदस्ती शराब पिलाई और जमकर की पिटाई, परेशान छात्र ने वीडियो बना की आत्महत्या

हैदराबाद में एक शर्मनाक मामले का खुलास हुआ है। यहां इंजीनियरिंग कॉलेज के एक छात्र के उसके सीनियर्स द्वारा की गई रैगिंग और उत्पीड़न से परेशान होकर आत्महत्या करने की खबर सामने आई है। अपनी जान देने से पहले छात्र ने एक वीडिया बना अपने साथ हो रहे अत्याचार का खुलासा किया और अपनी जान बचाने के लिए भीख भी मांगी। छात्र ने वीडियो में बताया कि सीनियर्स ने उसे जबरदस्ती शराब पिलाई और उससे जबरदस्ती पैसे भी लिए गए। इन सभी चीजों से परेशान होकर छात्र ने फांसी का फंदा लगा कर अपनी जान दे दी। पुलिस आत्महत्या और रैगिंग दोनों ही पहलुओं से मामले की जांच कर रही है।
मृतक छात्र की पहचान, 22 वर्षीय जादव साई तेजा के रूप में की गई है। तेजा मूल रूप से तेलंगाना के आदिलाबाद के उटनूर का रहने वाला था और हैदराबाद के सिद्धार्थ इंजीनियरिंग कॉलेज में सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रहा था। तेजा हाल ही अपने कॉलेज हॉस्टल के कमरे में मृत पाया गया है। मामले की जांच के दौरान पुलिस को तेजा का एक वीडियो बरामद हुआ जो उसने मरने से पहले रिकॉर्ड किया था। इस वीडियो में तेजा ने कॉलेज सीनियर्स द्वारा रैगिंग किए जाने का खुलासा किया। वीडियो में तेजा रोते हुए मदद की गुहार लगाता भी दिखाई दे रहा है।
तेजा ने वीडियो में कहा, उसे सीनियर्स जबरदस्ती बार में ले गए और वहां शराब पिलाई, जिसके बाद उसे दस हजार रुपये का बिल देने के लिए भी मजबूर किया गया। उसने आगे कहा, मैं कॉलेज जा रहा था तभी 4-5 लोग आए और मुझे धमकाने लगे। वीडियो में तेजा यह भी कहता दिख रहा है कि, वो लोग मुझे मारते भी है और मैं बहुत डरा हुआ हूं। वह लोग फिर से आएंगे और मुझसे पैसे मांगेंगे, मैं क्या करूं। तेजा ने आगे कहा, मैं मर जाउंगा मुझे प्लीज बचा लो। वीडियो में तेजा काफी डरा हुआ और परेशान नजर आ रहा था।
यह वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद तेजा ने अपने हॉस्टल के कमरे में फांसी का फंदा लगा कर अपनी जान दे दी। तेजा के आत्महत्या की खबरें मिलने के बाद रातों रात उसका परिवार 300 किलोमिटर दूर से हैदराबाद पहुंचा। मृतक छात्र के परिवार ने तुरंत पुलिस में मामले की शिकायत दर्ज कराई। जिसके बाद रैगिंग और आत्महत्या का मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरु कर दी है। पुलिस उन छात्रों का पता लगाने की कोशिश कर रही है जिनके उत्पीड़न से परेशान होकर तेजा ने यह कदम उठाया।