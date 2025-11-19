बच्चों के लिए गैस चैंबर जैसे हालात, Supreme Court ने स्कूलों को जारी किए ये आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "पंजाब राज्य और भारत सरकार दोनों इस बात पर सहमत हैं कि हाई कोर्ट का आदेश पंजाब में प्रदूषण कम करने की दिशा में प्रतिकूल है… हाई कोर्ट ने पंजाब द्वारा जारी उस अधिसूचना पर रोक लगा दी थी जो ईंट भट्ठों को पराली के पैलेट्स को ईंधन के रूप में उपयोग करने का निर्देश देती थी। यह बात निर्विवाद है कि पराली पैलेट्स से होने वाला उत्सर्जन कोयले की तुलना में बहुत कम है, जिसका उपयोग फिलहाल HC के अंतरिम आदेश के अनुसार किया जा रहा है। इसलिए हम हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हैं।