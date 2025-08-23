Stray Dogs को लेकर 11 दिन के अंतराल पर सुप्रीम कोर्ट के 2 ऑर्डर, नए आदेश में क्या नहीं बदला? यहां विस्तार से जानें

आदेश में कहा गया कि पूरी प्रक्रिया में किसी भी तरह की भावनाओं को आहत नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ ही, चेतावनी दी गई कि अधिकारियों के काम में बाधा डालने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, अदालत ने छह से आठ हफ्तों में 5,000 कुत्तों की क्षमता वाले आश्रय स्थलों का तत्काल निर्माण करने का भी आदेश दिया था।