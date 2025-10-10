कैदियों को जेल में वोट देने का अधिकार मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और EC को जारी किया नोटिस

चुनाव में वोटिंग (Voting Rights) का अधिकार हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, लेकिन जेल में बंद कैदियों को इसका अधिकार नहीं है। इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। चीफ जस्टिस बीआर गवई की अगुवाई वाली बेंच ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग (Election Commission of India) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामला लगभग 4.5 लाख अंडरट्रायल कैदियों (Undertrial Prisoners) के वोटिंग अधिकारों से जुड़ा है, जो जेलों में बंद हैं लेकिन अभी दोषी साबित नहीं हुए।