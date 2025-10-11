दिल्ली की दिवाली होगी पटाखों वाली!, सुप्रीम कोर्ट पांच दिनों के लिए हटा सकता है बैन

मेहता ने आगे कहा, यह सिर्फ कुछ दिनों की बात है, बच्चों को उत्साह से यह त्योहार मनाने दिजिए। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में दिलचस्प दलील देते हुए जजों की बेंच से कहा, मेरे भीतर का बच्चा आपके (न्यायाधीशों) भीतर बैठे बच्चे को मनाने की कोशिश कर रहा है। कुछ दिनों के लिए यह प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। वहीं वकील जे. साई दीपक ने भी कोर्ट से यह अनुरोध किया कि दिवाली के दिन सुबह के समय भी पटाखे जलाने के लिए लगभग दो घंटे का समय निर्धारित किया जाए, ताकि लोग अपनी परंपराओं के साथ त्योहार का आनंद ले सके।