वर्चुअल पेशी की इजाजत नहीं है… स्ट्रीट डॉग्स मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, राज्यों को लगाई फटकार

यह मामला जुलाई 2025 में मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया था, जिसमें दिल्ली में बच्चों पर आवारा कुत्तों के हमलों और रेबीज के बढ़ते मामलों का जिक्र था। 22 अगस्त को कोर्ट ने एनीमल बर्थ कंट्रोल (ABC) रूल्स 2023 के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवारा कुत्तों की नसबंदी, टीकाकरण और डीवर्मिंग के लिए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। लेकिन 27 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि केवल पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (MCD) ने ही अनुपालन किया है। बाकी सभी ने हलफनामा दाखिल नहीं किया, जिस पर कोर्ट ने मुख्य सचिवों को तलब किया।