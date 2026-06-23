1993 बोबाजार धमाका मामले में नहीं रिहा होगा आरोपी राशिद खान, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक

जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस संजीव सचदेवा की बेंच ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू की दलीलें सुनने के बाद यहआदेश दिया। एएसजी राजू ने सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की अपील की थी। सुनवाई के दौरान एएसजी राजू ने बताया कि 1993 का बोबाजार धमाका एक गंभीर आतंकी घटना थी, जिसमें 69 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे और बम धमाके की वजह से दो इमारतें भी ढह गई थीं। इन दलीलों पर गौर करते हुए जस्टिस मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से दायर स्पेशल लीव पिटिशन पर नोटिस जारी करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी।