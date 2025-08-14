सुप्रीम कोर्ट का बदलेगा फैसला! स्ट्रीट डॉग्स के मामले में SC की नई बेंच आज करेगी सुनवाई

दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों (स्ट्रीट डॉग्स) से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की तीन जजों की नई विशेष पीठ आज (14 अगस्त 2025) सुनवाई करेगी। इस पीठ में जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी. अंजारिया शामिल हैं। यह सुनवाई 11 अगस्त के उस आदेश के बाद हो रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर स्थायी रूप से शेल्टर होम में रखने और सड़कों पर दोबारा न छोड़ने का निर्देश दिया था।