फांसी की सजा से बरी, तीन निर्दोषों ने अब कोर्ट से मांगा मुआवजा

मुख्य याचिकाकर्ता महाराष्ट्र के 41 वर्षीय रामकीरत मुनिलाल गौड़ को ट्रायल कोर्ट ने हत्या व बलात्कार के मामले में दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। उसने कुल 12 साल जेल में काटे जिसमें फांसी की सजा प्राप्त कैदी के रूप में छह साल शामिल हैं। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसे बरी करते हुए कहा था कि उसकी दोषसिद्धि त्रुटिपूर्ण और दूषित जांच पर आधारित थी। याचिकाकर्ता को 12 साल जेल में रहकर संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन सहना पड़ा और झूठे आरोप लगाकर अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया। ऐसे मामलों में सरकार को उसे उचित मुआवजा देना चाहिए।