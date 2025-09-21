बंगाल पुलिस ने बेशर्मी से RSS की रैली में डाली बाधा, शुभेंदु अधिकारी ने किया दावा

इस मामले में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस या पुलिस प्रशासन की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। रविवार को पश्चिम बंगाल में ईडब्ल्यूआरएसएस का कार्यक्रम इस बार थोड़ा अलग था। देश के अन्य सभी राज्यों में, आरएसएस की शताब्दी के उपलक्ष्य में सबसे महत्वपूर्ण सभा विजयादशमी के दिन होगी। पश्चिम बंगाल में, वह सभा महालया के दिन ही आयोजित की गई थी। आरएसएस के प्रचार प्रभारी बिप्लब रॉय ने बताया, हमने महालया के अवसर पर पूरे पश्चिम बंगाल में लगभग एक हजार जगहों पर सभाएं आयोजित करने की योजना बनाई थी। इनमें से लगभग तीन सौ दक्षिण बंगाल में थीं, बाकी मध्य बंगाल और उत्तर बंगाल में थीं। लगभग सभी जगहों से, जहां सभाएं आयोजित की गई थीं, कार्यक्रमों की तस्वीरें और वीडियो हमारे पास पहुंच गए हैं।