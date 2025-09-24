‘मेरे कमरे में आओ, अगर बात नहीं मानी तो’… गॉडमैन चैतन्यानंद की अश्लील चैट्स हुई लीक

चैतन्यानंद आमतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को अपना निशाना बनाता था। शारदा इंस्टीट्यूट में भी जिन छात्राओं ने चैतन्यानंद के खिलाफ मामला बयान दिया वह सभी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) से थी। छात्राओं की शिकायत के मुताबिक, इंस्टीट्यूट की फैकल्टी और प्रशासनिक स्टाफ के साथ साथ हॉस्टल वार्डन ने भी इन कामों में चैतन्यानंद का साथ दिया था। अगस्त की शुरुआत में 17 छात्राओं ने डिफेंस कॉलोनी पुलिस स्टेशन में चैतन्यानंद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उस समय वह लंदन में था। चैतन्यानंद को आखिरी बार आगरा में देखा गया था, जिसके बाद से वह फरार चल रहा है।