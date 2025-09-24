आध्यात्मिक गुरु का कांड: शारदा इंस्टीट्यूट की दर्जनों छात्राओं के साथ किया यौन शोषण, फैकल्टी ने भी दिया साथ

धर्म की आड़ में अपनी गलत इच्छाओं और लालच को पूरा करने वाले कई ढोंगी बाबाओं की खबरे पहले भी सामने आ चुकी है। आशाराम जैसे लोग जो धर्म की आड़ में लोगों की भावनाओं और श्रद्धा से खिलवाड़ करते है इनकी पोल आज नहीं तो खुल जाती है यह जानने के बावजूद भी इनके जैसे अन्य लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते है। ऐसे ही एक मामले का खुलासा हाल ही दिल्ली में हुआ है। यहां के पॉश इलाके वसंत कुंज में स्थित एक जाने-माने आश्रम के निदेशक के खिलाफ दर्जनों छात्राओं ने यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया है। यह आश्रम दक्षिण भारत के एक प्रमुख आश्रम की एक शाखा है।