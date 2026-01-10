खाना डिलीवर करने गया स्विगी बॉय चलती ट्रेन से गिरा, वायरल वीडियो देख कांप जाएगी रूह

Swiggy Delivery Partner Viral Video: आंध्र प्रदेश के अनंतपुर रेलवे स्टेशन पर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने गिग वर्कर्स की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्विगी का एक डिलीवरी पार्टनर चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में बुरी तरह प्लेटफॉर्म पर गिर गया। यह खतरनाक हादसा प्रशांति एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 18464) के दौरान हुआ, जो स्टेशन पर केवल 1 से 2 मिनट के लिए रुकी थी।