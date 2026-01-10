10 जनवरी 2026,

राष्ट्रीय

खाना डिलीवर करने गया स्विगी बॉय चलती ट्रेन से गिरा, वायरल वीडियो देख कांप जाएगी रूह

Delivery Partner: आंध्र प्रदेश के एक रेलवे स्टेशन पर स्विगी डिलीवरी पार्टनर चलती ट्रेन से उतरते वक्त प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ा, घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

less than 1 minute read
Google source verification

अमरावती 

image

Devika Chatraj

Jan 10, 2026

AI जेनरेटेड इमेज (X - JulieChaurasia)

Swiggy Delivery Partner Viral Video: आंध्र प्रदेश के अनंतपुर रेलवे स्टेशन पर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने गिग वर्कर्स की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्विगी का एक डिलीवरी पार्टनर चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में बुरी तरह प्लेटफॉर्म पर गिर गया। यह खतरनाक हादसा प्रशांति एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 18464) के दौरान हुआ, जो स्टेशन पर केवल 1 से 2 मिनट के लिए रुकी थी।

एसी कोच में फूड डिलीवरी

जानकारी के मुताबिक, ट्रेन के एसी कोच में सफर कर रहे एक यात्री ने स्विगी के जरिए खाना ऑर्डर किया था। डिलीवरी पार्टनर ट्रेन में चढ़कर खाना देने गया, लेकिन जैसे ही उसने पैसेंजर को फूड पैकेट सौंपा, ट्रेन चल पड़ी। जल्दबाजी और दबाव में वह ट्रेन से उतरने की कोशिश करने लगा और संतुलन बिगड़ने के कारण सीधे प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ा।

कई डिलीवरी थीं पेंडिंग

बताया जा रहा है कि डिलीवरी पार्टनर की बाइक और दूसरा फूड बैग स्टेशन के बाहर खड़ा था। उस पर पहले से ही कई और डिलीवरी पेंडिंग थीं। ट्रेन के कम समय तक रुकने, एसी कोच में कई दरवाजे होने और यात्री को ढूंढने में देरी के कारण वह दबाव में आ गया, जिसके चलते यह हादसा हुआ।

देखें वायरल वीडियो

गिग वर्कर्स की सुरक्षा पर सवाल

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है, जो देखते ही देखते तेजी से वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस घटना को लेकर गहरी नाराजगी जताते हुए गिग वर्कर्स की सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं।

