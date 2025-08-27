इस फेमस एक्टर समेत उनके बाउंसरों ने की फैन से ‘मारपीट’! पार्टी के कार्यक्रम का वीडियो वायरल

शिकायतकर्ता शरत कुमार ने आरोप लगाया है कि वह विजय को करीब से देखने के लिए रैंप पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तभी विजय के बाउंसरों ने उनके साथ मारपीट की और उन्हें धक्का देकर नीचे फेंक दिया। शरत कुमार ने दावा किया कि इस घटना में उन्हें सीने में चोटें आईं। उन्होंने मंगलवार को पेरम्बलूर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की, जिसके आधार पर विजय और उनके बाउंसरों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 189(2) (गैरकानूनी रूप से इकट्ठा होना), 296(बी) (उपद्रव करना), और 115(आई) (मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध के लिए उकसाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।