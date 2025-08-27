इस फेमस एक्टर समेत उनके बाउंसरों ने की फैन से ‘मारपीट’! पार्टी के कार्यक्रम का वीडियो वायरल

तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के प्रमुख और प्रसिद्ध अभिनेता से राजनेता बने विजय के खिलाफ मदुरै में आयोजित एक पार्टी कार्यक्रम के दौरान मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। यह घटना 21 अगस्त 2025 को टीवीके की दूसरी राज्य-स्तरीय सम्मेलन के दौरान हुई, जो 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों से पहले विजय की एक प्रमुख राजनीतिक रैली थी।
शिकायतकर्ता शरत कुमार ने आरोप लगाया है कि वह विजय को करीब से देखने के लिए रैंप पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तभी विजय के बाउंसरों ने उनके साथ मारपीट की और उन्हें धक्का देकर नीचे फेंक दिया। शरत कुमार ने दावा किया कि इस घटना में उन्हें सीने में चोटें आईं। उन्होंने मंगलवार को पेरम्बलूर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की, जिसके आधार पर विजय और उनके बाउंसरों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 189(2) (गैरकानूनी रूप से इकट्ठा होना), 296(बी) (उपद्रव करना), और 115(आई) (मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध के लिए उकसाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा साझा किए गए सात मिनट के एक वीडियो में रैली के दृश्य देखे जा सकते हैं। वीडियो में विजय को लगभग 300 मीटर लंबे और 12 फीट ऊंचे रैंप पर चलते हुए दिखाया गया है, जबकि लाखों समर्थक उनके स्वागत में नारे लगा रहे हैं। वीडियो की शुरुआत में एक व्यक्ति को रैंप से नीचे फेंके जाते हुए देखा जा सकता है। कई समर्थक विजय का अभिवादन करने के लिए रैंप पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाउंसर उन्हें तुरंत धक्का देकर हटा देते हैं।
शरत कुमार ने अपनी शिकायत में कहा, “मैं विजय को देखना चाहता था, इसलिए मैं रैंप पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन बाउंसरों ने मुझे धक्का दे दिया। इस दौरान मुझे चोटें आईं, इसलिए मैंने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।”
मदुरै के परपाथी में आयोजित यह सम्मेलन टीवीके की दूसरी राज्य-स्तरीय सभा थी, जिसमें लाखों समर्थकों ने हिस्सा लिया। विजय ने इस मंच से 2026 के विधानसभा चुनावों में अपनी पार्टी को डीएमके और एआईएडीएमके के विकल्प के रूप में पेश किया। उन्होंने डीएमके पर बीजेपी के साथ गुप्त गठबंधन का आरोप लगाया और बीजेपी को अपनी वैचारिक दुश्मन और डीएमके को राजनीतिक दुश्मन करार दिया। विजय ने यह भी घोषणा की कि वह मदुरै पूर्व विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं, हालांकि बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि टीवीके के सभी 234 उम्मीदवारों को वोट देना उनके लिए वोट देने के समान होगा।
मदुरै पुलिस ने रैली के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की थी, जिसमें 3,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। आयोजकों ने 1.5 लाख से अधिक लोगों की भीड़ को संभालने के लिए 70 एलईडी स्क्रीन, 200 सीसीटीवी कैमरे, मिनी आरओ प्लांट, और महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं जैसे कि पिंक रूम और ब्रेस्टफीडिंग कॉर्नर की व्यवस्था की थी। रैंप को 12 फीट ऊंचा बनाया गया था ताकि समर्थकों को उस पर चढ़ने से रोका जा सके, जो पहले विक्रवांडी में हुए सम्मेलन में एक समस्या थी।
51 वर्षीय विजय, जो तमिल सिनेमा के सुपरस्टार हैं, ने 2024 में टीवीके की स्थापना की थी। यह रैली उनके राजनीतिक करियर का एक महत्वपूर्ण कदम थी, जिसमें उन्होंने तमिलनाडु की जनता से 2026 के चुनावों में बदलाव लाने का वादा किया। विजय ने अपनी फिल्मी छवि का उपयोग करते हुए खुद को “शेर” के रूप में पेश किया और कहा कि वह “शिकार” करने के लिए ही बाहर निकलते हैं, न कि मनोरंजन के लिए।