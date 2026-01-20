इस घटना के बाद तमिलनाडु लोक भवन ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए राज्यपाल के भाषण दिए बिना विधानसभा से बाहर जाने का कारण बताया। इसमें बताया गया कि राज्यपाल का माइक बार-बार बंद किया जा रहा था और उन्हें बोलने नहीं दिया गया। इसमें आगे लिखा गया कि दलितों के खिलाफ अत्याचार और दलित महिलाओं के साथ यौन हिंसा की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। इसके बावजूद, सरकार के भाषण में इन मुद्दों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। एक बार फिर राष्ट्रगान का अपमान किया गया है और मौलिक संवैधानिक कर्तव्यों की अनदेखी की गई है।