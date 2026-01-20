20 जनवरी 2026,

तमिलनाडु विधानसभा में राष्‍ट्रगान का अपमान, भाषण दिए बिना राज्यपाल ने किया वॉकआउट

तमिलनाडु विधानसभा में राष्ट्रगान का अपमान होने के अपमान लगाते हुए राज्यपाल आरएन रवी ने भाषण देने से पहले ही विधानसक्षा कक्ष छोड़ दिया।

Himadri Joshi

Jan 20, 2026

तमिलनाडु विधानसभा (फोटो- आएएनएस)

तमिलनाडु की विधानसभा में एक बार फिर राष्ट्रगान के अपमान का मामला सामने आया है। इसी के चलते राज्यपाल आरएन रवी ने मंगलवार को अपना उद्घाटन स्पीच देने से पहले ही सदन से वॉकआउट कर दिया। राज्यपाल ने इस मामले पर निराशा जताते हुए कहा कि सदन में उन्हें बोलने से रोका जा रहा था और बार-बार उनका माइक बंद किया जा रहा है। बता दें कि इससे पहले भी राज्यपाल आरएन रवी और तमिलनाडु सरकार के बीच सदन में टकराव की ऐसी ही स्थितियां बन चुकी हैं।

तमिलनाडु लोक भवन ने जारी की प्रेस विज्ञप्ति

इस घटना के बाद तमिलनाडु लोक भवन ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए राज्यपाल के भाषण दिए बिना विधानसभा से बाहर जाने का कारण बताया। इसमें बताया गया कि राज्यपाल का माइक बार-बार बंद किया जा रहा था और उन्हें बोलने नहीं दिया गया। इसमें आगे लिखा गया कि दलितों के खिलाफ अत्याचार और दलित महिलाओं के साथ यौन हिंसा की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। इसके बावजूद, सरकार के भाषण में इन मुद्दों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। एक बार फिर राष्ट्रगान का अपमान किया गया है और मौलिक संवैधानिक कर्तव्यों की अनदेखी की गई है।

20 Jan 2026 11:15 am

20 Jan 2026 11:07 am

