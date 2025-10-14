बेटी ने की लव मैरिज, इंटरकास्ट शादी से नाराज पिता ने दामाद को उतारा मौत के घाट

ससुर ने रामचंद्रन पर बार बार कई वार किए जिससे उसके सिर, हाथ और पैरों पर गंभीर चोटें आई। चंद्रन फिर भी नहीं रुका और लगातार रामचंद्रन पर हमला करता रहा। रामचंद्रन बूरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद आरोपी ससुर मौके से फरार हो गया। नीलाकोट्टई पुलिस घटना की सूचना मिलने पर तुरंत मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्ट्म के लिए भेज दिया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी चंद्रन की तलाश शुरु कर दी है।