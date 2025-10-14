Patrika LogoSwitch to English

बेटी ने की लव मैरिज, इंटरकास्ट शादी से नाराज पिता ने दामाद को उतारा मौत के घाट

डिंडीगुल जिले में अपनी बेटी की इंटरकास्ट शादी से नाराज एक पिता ने अपने दामाद की हत्या कर दी। आरोपी की बेटी ने तीन महीने पहली ही घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर मृतक से शादी की थी।

2 min read

भारत

image

Himadri Joshi

Oct 14, 2025

Tamil Nadu Crime

ससुर ने की दामाद की हत्या (प्रतीकात्मक तस्वीर)

तमिलनाडु में एक दिल दहला देने वाले मामले का खुलासा हुआ है। यहां बेटी की इंटरकास्ट शादी से नाराज एक कलयुगी पिता ने अपने ही हाथों से उसका सुहाग उजाड़ दिया। मामला डिंडीगुल जिले का है और मृतक की पहचान 24 वर्षीय रामचंद्रन के रूप में हुई है। रामचंद्रन की शादी तीन महीने पहले ही हुई थी और उसकी पत्नी के घर वाले इस शादी से नाराज थे। इसी के चलते रामचंद्रन के ससुर, 49 वर्षीय चंद्रन ने उसकी हत्या कर दी।

दूध बेचते हुए रामचंद्रन की आरती से मुलाकात हुई

रामचंद्रन वायरलपट्टी के पास रामनायकनपट्टी में दूध बेचने का काम करता था। उसी दौरान उसकी मुलाकात बटलागुंडु के पास गणपतिपट्टी की रहने वाली हैं 21 वर्षीय आरती से हुई थी। आरती बी.कॉम. के दूसरे साल में पढ़ाई कर रही है। दोनों इंस्टाग्राम के जरिए एक दूसरे से जुड़ गए और देखते ही देखते उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। लेकिन आरती और रामचंद्रन के अलग अलग जाती के होने की वजह से आरती का परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था।

परिवार के खिलाफ जाकर आरती ने कर ली शादी

परिवार ने दोनों के रिश्तें को अस्वीकार कर दिया और शादी से मना कर दिया, जिसके बाद आरती ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर रामचंद्रन से शादी कर ली। इसी बात से लड़की का पिता चंद्रन खुन्नस पाले बैठा था। रविवार शाम को जब रामचंद्रन अपनी बाइक से कुलिपट्टी जा रहा था, तभी रास्ते में कूटाथु अय्यमपालयम ब्रिज के पास उसके ससुर चंद्रन से उसे रोक लिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पहले चंद्रन अपने दामाद रामचंद्रन से बहस करने लगे और फिर उस पर दरांती से हमला कर दिया।

रामचंद्रन की मौके पर ही हुई मौत

ससुर ने रामचंद्रन पर बार बार कई वार किए जिससे उसके सिर, हाथ और पैरों पर गंभीर चोटें आई। चंद्रन फिर भी नहीं रुका और लगातार रामचंद्रन पर हमला करता रहा। रामचंद्रन बूरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद आरोपी ससुर मौके से फरार हो गया। नीलाकोट्टई पुलिस घटना की सूचना मिलने पर तुरंत मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्ट्म के लिए भेज दिया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी चंद्रन की तलाश शुरु कर दी है।

14 Oct 2025 08:51 am

