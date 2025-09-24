पिता के चेहरे पर मिर्ची फेंक 3 साल के मासूम को छीन ले गए बदमाश, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना

घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई और पुलिस कुछ ही देर में घटनास्थल पर पहुंच गई। जांच के दौरान पुलिस को वेणु के घर से अपहरण के लिए उपयोग किए गए मिर्च पाउडर का पैकेट मिला है। साथ ही वेणु के कपड़ो पर भी मिर्ची पाउडर पाया गया है। शुरुआती जांच के अनुसार, अपहरणकर्ताओं ने कर्नाटक रजिस्ट्रेशन नंबर वाली एक लक्जरी कार का इस्तेमाल किया था। हालांकि, पुलिस सूत्रों का कहना है कि नंबर प्लेट फर्जी लग रही है। आसपास की सड़कों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, और तमिलनाडु और पड़ोसी कर्नाटक की सभी सीमा चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है। पूरे जिले में गश्त बढ़ा दी गई है और पुलिस बच्चे की तलाश कर रही है।