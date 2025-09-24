Patrika LogoSwitch to English

पिता के चेहरे पर मिर्ची फेंक 3 साल के मासूम को छीन ले गए बदमाश, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना

तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में एक तीन साल के बच्चे को उसके घर के बाहर से किडनैप कर लिया गया है। बदमाश ने बच्चे के पिता की आंखों में मिर्ची डाली और उसे जबरदस्ती छीन कर ले गए।

भारत

Himadri Joshi

Sep 24, 2025

Tamil Nadu kidnapping
तमिलनाडु अपहरण (फोटो- एक्स वीडियो स्क्रीनशॉट)

तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में एक दिल दहला देने वाले मामले का खुलासा हुआ है। यहां एक तीन साल के बच्चे का उसके घर के बाहर से दिनदहाड़े अपहरण कर लिया गया है, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। बदमाशों ने पहले बच्चे के पिता की आंखों में मिर्ची डाली और फिर जबरदस्ती बच्चे को उससे छीन कर ले भागे। यह पूरी घटना पास ही के एक घर में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई है। कैमरा की फुटेज में एक हेलमेट पहना हुआ आदमी बच्चे को जबरन एक चलती हुई कार में ले जाते हुए दिखाया गया है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर कर्नाटक का है।

दोपहर के खाने के लिए पिता के साथ घर आया था बच्चा

अपहरण किए गए बच्चे की पहचान योगेश के रूप में हुई है और वह गुडियाथम के कामाक्षी अम्मनपेट्टई में पावल स्ट्रीट का रहने वाला था। घटना के समय योगेश अपने पिता वेणु के साथ दोपहर के खाने के लिए घर आया था। वेणु ने घर के बाहर बाइक रोकी और फिर दरवाजा खोल कर बाइक से अंदर चला गया। इसके बाद एक सफेद कार उनके घर के पीछे रुकी और उसमें से हेलमेट पहने हुए एक आदमी बाहर आया। वह आदमी सीधे वेणु के घर में घुसा और कुछ ही पलों में बच्चो को गोद में उठा कर बाहर आ गया।

बेटे को बचाने के लिए पीछे भागा पिता

गाड़ी भी थोड़ी आगे बढ़ कर वेणु के घर के सामने आ गई और किडनैपर बच्चे को लेकर उसमें बैठा और वहां से भाग गया। उसके पीछे पीछे बच्चे का पिता वेणु भी भागते हुए बाहर आया और गाड़ी का दरवाजा पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन गाड़ी बहुत तेजी से आगे बढ़ गई। मीडिया बातचीत के दौरान वेणु ने रोते हुए कहा कि, हेलमेट पहने हुए आदमी ने मेरी आंखों में मिर्च पाउडर छिड़का और मेरे बच्चे को ले गया। मैंने उसे खींचा, लेकिन वह मेरे बेटे के साथ भागने में कामयाब रहा।

आसपास के राज्यों की सीमा चौकियों को भेजा अलर्ट

घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई और पुलिस कुछ ही देर में घटनास्थल पर पहुंच गई। जांच के दौरान पुलिस को वेणु के घर से अपहरण के लिए उपयोग किए गए मिर्च पाउडर का पैकेट मिला है। साथ ही वेणु के कपड़ो पर भी मिर्ची पाउडर पाया गया है। शुरुआती जांच के अनुसार, अपहरणकर्ताओं ने कर्नाटक रजिस्ट्रेशन नंबर वाली एक लक्जरी कार का इस्तेमाल किया था। हालांकि, पुलिस सूत्रों का कहना है कि नंबर प्लेट फर्जी लग रही है। आसपास की सड़कों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, और तमिलनाडु और पड़ोसी कर्नाटक की सभी सीमा चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है। पूरे जिले में गश्त बढ़ा दी गई है और पुलिस बच्चे की तलाश कर रही है।

24 Sept 2025 06:21 pm

Hindi News / National News / पिता के चेहरे पर मिर्ची फेंक 3 साल के मासूम को छीन ले गए बदमाश, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना

