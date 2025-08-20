पेट में मरा बच्चा लेकर पांच दिन भटकती रही नाबालिग लड़की, आधार में गड़बड़ कर कराई थी शादी

जांच में पता चला कि लड़की के रिश्तेदारों ने कथित तौर पर बाल विवाह कानूनों के तहत कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए उसके आधार कार्ड में जन्मतिथि बदल दी थी। यह गड़बड़ी तब सामने आई जब लड़की पिछले हफ्ते अपनी गर्भावस्था का पंजीकरण कराने नागमंगलम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) पहुंची। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने तुरंत इस मामले को गंभीरता से लिया और मंगलवार को लड़की को उसके गांव से नागमंगलम पीएचसी लाया गया। बाद में, उसे उचित इलाज के लिए कृष्णगिरि एमसीएच रेफर कर दिया गया।