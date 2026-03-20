सेल्फी लेने पहाड़ों पर चढ़ा शख्स, पैर फिसला और 100 फिट गहरी खाई में जा गिरा, पूरी रात चला सर्च ऑपरेशन फिर…

रातभर चले इस ऑपरेशन में रस्सियों और विशेष उपकरणों का इस्तेमाल किया गया। टीमों ने अंधेरे और ऊबड़-खाबड़ रास्तों के बीच लगातार काम किया। कई घंटों की मेहनत के बाद शुक्रवार सुबह सिवागुरुनाथन को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मौके पर ही उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया और बाद में मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई गई है। इस घटना ने एक बार फिर हिल स्टेशन पर पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। खासकर सेल्फी और फोटो खींचने के दौरान लोग अक्सर जोखिम भरे स्थानों पर चले जाते हैं, जिससे ऐसे हादसे बढ़ रहे हैं। प्रशासन ने पर्यटकों से अपील की है कि वे व्यू प्वाइंट्स पर सुरक्षा नियमों का पालन करें और खाई या किनारों के पास जाने से बचें।