तमिलनाडु के इन चार जिलों में आज भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

राजधानी चेन्नई और उपनगरीय क्षेत्रों में दिन भर आकाश आंशिक रूप से बादलों से ढका रहेगा। शाम को कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बादलों के बावजूद दिन में कभी-कभी धूप निकलने की उम्मीद है। अधिकतम तापमान 32-33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25-26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। उत्तर-पूर्वी मानसून के प्रभाव से उत्तर-पूर्व दिशा से मध्यम गति की हवाएं चलेंगी।