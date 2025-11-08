Patrika LogoSwitch to English

तमिलनाडु के इन चार जिलों में आज भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

Rain Alert: मौसम विभाग ने तमिलनाडु के चार दक्षिणी जिले कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली, तेनकासी और थूथुकुडी में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

less than 1 minute read
Google source verification

चेन्नई

image

Devika Chatraj

Nov 08, 2025

तमिलनाडु में भारी बारिश (File Photo)

IMD Rain Alert: क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, चेन्नई ने दक्षिण भारत पर बने निम्न-स्तरीय वायुमंडलीय परिसंचरण के कारण शनिवार (आज) को तमिलनाडु के चार दक्षिणी जिलों में भारी बारिश (Rain) की भविष्यवाणी की है। प्रभावित जिलों में कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली, तेनकासी और थूथुकुडी शामिल हैं। ताजा मौसम बुलेटिन के अनुसार, यह मौसम प्रणाली इन जिलों के अलग-अलग इलाकों में गरज-चमक के साथ मध्यम से भारी बौछारें ला सकती है।

अगले कुछ दिन नम रहेगा मौसम

बारिश की तीव्रता में विविधता रहेगी, जिसमें आंतरिक और तटीय क्षेत्रों में शाम व रात के समय अधिक वर्षा होने की संभावना है। रविवार को तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी में भी तीव्र बारिश जारी रह सकती है, जिससे क्षेत्र में अगले कुछ दिनों तक नम मौसम बना रहेगा।

चेन्नई का मौसम

राजधानी चेन्नई और उपनगरीय क्षेत्रों में दिन भर आकाश आंशिक रूप से बादलों से ढका रहेगा। शाम को कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बादलों के बावजूद दिन में कभी-कभी धूप निकलने की उम्मीद है। अधिकतम तापमान 32-33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25-26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। उत्तर-पूर्वी मानसून के प्रभाव से उत्तर-पूर्व दिशा से मध्यम गति की हवाएं चलेंगी।

मछुआरों के लिए राहत

मौसम विभाग ने मछुआरों के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की है, जिससे तमिलनाडु तट पर समुद्री गतिविधियां सामान्यतः सुरक्षित रहेंगी। फिर भी, विकसित हो रहे परिसंचरण के कारण स्थानीय बदलाव संभव होने से सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।

Published on:

08 Nov 2025 11:46 am

