TCS का बड़ा फैसला, छंटनी के बाद भी कंपनी देगी 6 महीने से 2 साल तक मुफ्त पैसे

कंपनी आउटप्लेसमेंट सर्विसेज के तहत कर्मचारियों को तीन महीने तक नई नौकरी खोजने में सहायता के लिए एजेंसी की फीस स्वयं वहन कर रही है। इसके अलावा, टीसीएस केयर्स प्रोग्राम के माध्यम से कर्मचारियों को मानसिक स्वास्थ्य सहायता के लिए थेरेपिस्ट और काउंसलिंग सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। रिटायरमेंट की आयु के नजदीक पहुंच चुके कर्मचारियों के लिए अर्ली रिटायरमेंट विकल्प उपलब्ध है, जिसमें सभी लाभों के साथ अतिरिक्त 6 महीने से 2 वर्ष तक का वेतन भी शामिल है।