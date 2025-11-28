Patrika LogoSwitch to English

शादी टूटने का ताना पड़ा भारी, मलाड में युवक ने अपने ही दोस्त की चाकू से ले ली जान

मुंबई में एक कैटरिंग कंपनी के कर्मचारी ने अपने सहकर्मी की टूटी शादी पर बार-बार तंज कसने से नाराज़ होकर सब्जी काटने वाले चाकू से उसकी हत्या कर दी।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Devika Chatraj

Nov 28, 2025

मजाक बना मौत की वजह (File Photo)

मुंबई के मलाड पश्चिम इलाके में गुरुवार तड़के उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक कैटरिंग कंपनी के कर्मचारी ने अपने ही सहकर्मी की गला रेतकर हत्या कर दी। मृतक और आरोपी दोनों बिहार के मधुबनी के एक गांव के रहने वाले थे और एक ही कंपनी में काम करते थे।

मजाक बना मौत का कारण

मृतक का नाम दिलखुश साह और आरोपी का नाम गणेश मंडल (25 वर्ष) है। पुलिस के अनुसार दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। वजह थी दिलखुश का गणेश की टूटी शादी को लेकर बार-बार तंज कसना और मजाक उड़ाना। दिलखुश अक्सर गणेश को कहता था कि “तेरी बीवी तुझे छोड़कर चली गई।” यही ताने दोनों के बीच झगड़े की जड़ बन गए।

हमले के बाद घटनास्थल से फरार आरोपी

गुरुवार रात करीब 12:25 बजे दोनों काम पर जा रहे थे। मलाड पश्चिम के लाइफलाइन अस्पताल के पास फिर से बहस शुरू हुई जो देखते-देखते हाथापाई में बदल गई। गुस्से में गणेश ने सब्जी काटने वाला चाकू निकाला और दिलखुश के गले पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। दिलखुश मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़ा। आरोपी घटनास्थल से फरार हो गया।

5 दिन की रिमांड पर आरोपी

आसपास के लोगों ने शोर मचाया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तुरंत दिलखुश को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मलाड पुलिस ने प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और लोकल जानकारी के आधार पर कुछ ही घंटों में आरोपी गणेश मंडल को दबोच लिया। उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की हत्या से संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया है। गुरुवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है।

कबूल किया जुर्म

पुलिस का कहना है कि आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और हत्या का मुख्य कारण लंबे समय से चल रहा मानसिक प्रताड़ना और ताने बताया जा रहा है। फिलहाल मामले की गहन जांच जारी है।

Published on:

28 Nov 2025 09:02 am

Hindi News / National News / शादी टूटने का ताना पड़ा भारी, मलाड में युवक ने अपने ही दोस्त की चाकू से ले ली जान

