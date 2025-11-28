शादी टूटने का ताना पड़ा भारी, मलाड में युवक ने अपने ही दोस्त की चाकू से ले ली जान

मजाक बना मौत की वजह (File Photo)
मुंबई के मलाड पश्चिम इलाके में गुरुवार तड़के उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक कैटरिंग कंपनी के कर्मचारी ने अपने ही सहकर्मी की गला रेतकर हत्या कर दी। मृतक और आरोपी दोनों बिहार के मधुबनी के एक गांव के रहने वाले थे और एक ही कंपनी में काम करते थे।
मृतक का नाम दिलखुश साह और आरोपी का नाम गणेश मंडल (25 वर्ष) है। पुलिस के अनुसार दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। वजह थी दिलखुश का गणेश की टूटी शादी को लेकर बार-बार तंज कसना और मजाक उड़ाना। दिलखुश अक्सर गणेश को कहता था कि “तेरी बीवी तुझे छोड़कर चली गई।” यही ताने दोनों के बीच झगड़े की जड़ बन गए।
गुरुवार रात करीब 12:25 बजे दोनों काम पर जा रहे थे। मलाड पश्चिम के लाइफलाइन अस्पताल के पास फिर से बहस शुरू हुई जो देखते-देखते हाथापाई में बदल गई। गुस्से में गणेश ने सब्जी काटने वाला चाकू निकाला और दिलखुश के गले पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। दिलखुश मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़ा। आरोपी घटनास्थल से फरार हो गया।
आसपास के लोगों ने शोर मचाया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तुरंत दिलखुश को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मलाड पुलिस ने प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और लोकल जानकारी के आधार पर कुछ ही घंटों में आरोपी गणेश मंडल को दबोच लिया। उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की हत्या से संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया है। गुरुवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है।
पुलिस का कहना है कि आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और हत्या का मुख्य कारण लंबे समय से चल रहा मानसिक प्रताड़ना और ताने बताया जा रहा है। फिलहाल मामले की गहन जांच जारी है।
