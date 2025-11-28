शादी टूटने का ताना पड़ा भारी, मलाड में युवक ने अपने ही दोस्त की चाकू से ले ली जान

आसपास के लोगों ने शोर मचाया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तुरंत दिलखुश को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मलाड पुलिस ने प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और लोकल जानकारी के आधार पर कुछ ही घंटों में आरोपी गणेश मंडल को दबोच लिया। उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की हत्या से संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया है। गुरुवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है।