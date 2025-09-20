बहन रोहिणी के पक्ष में आए तेज प्रताप, कहा- उनका अपमान किया तो चलेगा सुदर्शन चक्र

बिहार की राजनीति में एक बार फिर पारिवारिक समीकरण सुर्खियां बटोर रहे हैं। यह चर्चाएं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पारिवारिक मामलों को लेकर हो रही है। हाल ही लालू की बेटी रोहिणी आचार्या अपने बागी तेवरों और सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चर्चा में छाई हुई है। इसे लेकर रोहिणी को काफी ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ रहा है जिसके बाद अब उनके बड़े भाई और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव खुलकर उनके समर्थन में आ गए हैं।