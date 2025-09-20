Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बहन रोहिणी के पक्ष में आए तेज प्रताप, कहा- उनका अपमान किया तो चलेगा सुदर्शन चक्र

बहन रोहिणी यादव का अपमान करने वालों को तेज प्रताप ने चेतावनी देते हुए कहा है, जो हमारी बहन का अपमान करेगा, उस पर कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा।

भारत

Himadri Joshi

Sep 20, 2025

Tej Pratap yadav
तेज प्रताप यादव (फोटो- आईएएनएस)

बिहार की राजनीति में एक बार फिर पारिवारिक समीकरण सुर्खियां बटोर रहे हैं। यह चर्चाएं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पारिवारिक मामलों को लेकर हो रही है। हाल ही लालू की बेटी रोहिणी आचार्या अपने बागी तेवरों और सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चर्चा में छाई हुई है। इसे लेकर रोहिणी को काफी ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ रहा है जिसके बाद अब उनके बड़े भाई और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव खुलकर उनके समर्थन में आ गए हैं।

बहन का अपमान करने वालों को दी चेतावनी

तेज प्रताप ने न सिर्फ अपनी बहन का पक्ष लिया है, बल्कि तीखे शब्दों में उनका अपमान करने वालों को चेतावनी भी दी है। शनिवार को मीडिया बातचीत के दौरान तेज प्रताप यादव ने कहा कि हमारी बहन पूजनीय हैं और उन्होंने जो बातें सोशल मीडिया पर रखी हैं, उसमें पूरी सच्चाई है।

ये भी पढ़ें

अडानी ग्रुप को 1050 एकड़ जमीन गिफ्ट में देने के विरोध में बिहार कांग्रेस का प्रदर्शन, सरकार ने आरोपों का किया खंडन
राष्ट्रीय
Gautam Adani

बहन की बातों में पूरी सच्चाई - तेज प्रताप

साथ ही तेज प्रताप ने यह भी कहा कि बहन ने अपनी बात रखने का काम किया है। अगर उनमें सच्चाई नहीं होती तो वह कभी भी सार्वजनिक रूप से ऐसा कदम नहीं उठातीं। हम पूरी तरह उनके साथ खड़े हैं। तेज प्रताप ने आगे कहा कि उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं, वे एक महिला और एक बहन के नाते बेहद सराहनीय हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा साहसिक कदम हर बेटी नहीं उठा पाती।

बहन का अपमान किया तो सुदर्शन चक्र चलेगा

बहन का अपमान करने वालों को चेतावनी देते हुए तेज प्रताप ने कहा, जो हमारी बहन का अपमान करेगा, उस पर कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। बता दे कि तेज प्रताप पहले भी खुद को कृष्ण और तेजस्वी यादव को अर्जुन बताते रहे हैं। हालांकि समय के साथ पारिवारिक और राजनीतिक मतभेदों के चलते दोनों भाइयों के बीच रिश्ते पहले जैसे मधुर नहीं रहे। बावजूद इसके, तेज प्रताप ने खुलकर अपनी बहन रोहिणी को समर्थन दिया है।

खबर शेयर करें:

Published on:

20 Sept 2025 10:58 pm

Hindi News / National News / बहन रोहिणी के पक्ष में आए तेज प्रताप, कहा- उनका अपमान किया तो चलेगा सुदर्शन चक्र

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.