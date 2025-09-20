बहन रोहिणी के पक्ष में आए तेज प्रताप, कहा- उनका अपमान किया तो चलेगा सुदर्शन चक्र

बिहार की राजनीति में एक बार फिर पारिवारिक समीकरण सुर्खियां बटोर रहे हैं। यह चर्चाएं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पारिवारिक मामलों को लेकर हो रही है। हाल ही लालू की बेटी रोहिणी आचार्या अपने बागी तेवरों और सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चर्चा में छाई हुई है। इसे लेकर रोहिणी को काफी ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ रहा है जिसके बाद अब उनके बड़े भाई और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव खुलकर उनके समर्थन में आ गए हैं।
तेज प्रताप ने न सिर्फ अपनी बहन का पक्ष लिया है, बल्कि तीखे शब्दों में उनका अपमान करने वालों को चेतावनी भी दी है। शनिवार को मीडिया बातचीत के दौरान तेज प्रताप यादव ने कहा कि हमारी बहन पूजनीय हैं और उन्होंने जो बातें सोशल मीडिया पर रखी हैं, उसमें पूरी सच्चाई है।
साथ ही तेज प्रताप ने यह भी कहा कि बहन ने अपनी बात रखने का काम किया है। अगर उनमें सच्चाई नहीं होती तो वह कभी भी सार्वजनिक रूप से ऐसा कदम नहीं उठातीं। हम पूरी तरह उनके साथ खड़े हैं। तेज प्रताप ने आगे कहा कि उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं, वे एक महिला और एक बहन के नाते बेहद सराहनीय हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा साहसिक कदम हर बेटी नहीं उठा पाती।
बहन का अपमान करने वालों को चेतावनी देते हुए तेज प्रताप ने कहा, जो हमारी बहन का अपमान करेगा, उस पर कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। बता दे कि तेज प्रताप पहले भी खुद को कृष्ण और तेजस्वी यादव को अर्जुन बताते रहे हैं। हालांकि समय के साथ पारिवारिक और राजनीतिक मतभेदों के चलते दोनों भाइयों के बीच रिश्ते पहले जैसे मधुर नहीं रहे। बावजूद इसके, तेज प्रताप ने खुलकर अपनी बहन रोहिणी को समर्थन दिया है।