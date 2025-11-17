Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

चुनाव में करारी हार के बाद भी तेजस्वी यादव चुने गए विपक्ष का नेता, जानें क्या होती है भूमिका?

बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में राघोपुर से आरजेडी विधायक तेजस्वी यादव को चुना गया है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Devika Chatraj

Nov 17, 2025

तेजस्वी यादव (IANS)

बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) को करारी हार का मुंह देखना पड़ा है। चुनाव परिणाम के चार दिन बाद सोमवार को आरजेडी विधायक तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष चुना गया है। इस चुनाव में एनडीए ने 202 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं, महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। महागठबंधन के खाते में सिर्फ 35 सीट ही आई है। आरजेडी की झोली में 25 सीट आई है।

नेता विपक्ष बनने के लिए इतनी सीट जरूरी

विपक्ष के नेता (लीडर ऑफ अपोजिशन) के लिए आधिकारिक रूप से पाने के लिए किसी भी पार्टी को सदन की कुल संख्या का कम से कम 10% प्राप्त करना जरूरी है। यह नियम किसी गठबंधन पर नहीं, सिर्फ एक ही पार्टी पर लागू होता है। बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा की बात करें तो यहां एक पार्टी को कम से कम 25 सीटें जीतनी होती हैं। ​यदि कोई भी पार्टी यह आंकड़ा पूरा नहीं करती तो सदन आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त लीडर ऑफ अपोजिशन के बिना काम करता है।

विपक्ष के नेता की भूमिका

लीडर ऑफ अपोजिशन होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पद लोकतांत्रिक जवाबदेही को मजबूत करने का काम करता है। विपक्ष का नेता शीर्ष राष्ट्रीय संस्थानों के लिए बड़ी चयन समितियों में शामिल होता है। इनमें केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक, केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रमुख, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और लोकपाल की नियुक्ति शामिल है।

राजद परिवार में मचा घमासान

आरजेडी के संरक्षक लालू प्रसाद यादव के परिवार में हुए घटनाक्रम के बीच उनके करीबी सहयोगी और पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने उनकी जमकर आलोचना की है। पूर्व सांसद शिवानंद तिवारी ने सवाल उठाया कि लालू यादव अपनी बेटी के समर्थन में क्यों नहीं आए। उन्होंने कहा कि क्या उन्हें कुछ ​नजर नहीं आ रहा है। उनकी बेटी उनके घर से निकली, उसने कहा कि उस पर चप्पल फेंकी गई, और वह रोती हुई घर से निकली। एक बेटी अपने पिता का घर रोते हुए छोड़ती है, और लालू यादव और राबड़ी देवी वहीं बैठे देखते रहते हैं।

मैथिली ठाकुर बनीं देश की सबसे कम उम्र की विधायक

इस चुनाव में एक इतिहास भी बना है। मशहूर लोक गायिका और भारतीय जनता पार्टी की अलीनगर सीट से उम्मीदवार मैथिली ठाकुर ने जीत हासिल करते हुए सबसे कम उम्र की विधायक बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उनकी उम्र महज 25 साल है। बिहार विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करके सबसे कम उम्र की विधायक बन गई हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

17 Nov 2025 05:17 pm

Published on:

17 Nov 2025 04:20 pm

Hindi News / National News / चुनाव में करारी हार के बाद भी तेजस्वी यादव चुने गए विपक्ष का नेता, जानें क्या होती है भूमिका?

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘बेटी घर छोड़कर चली गई, लालू देखते रहे’: पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने RJD प्रमुख पर उठाए सवाल

Rohini Acharya and Lalu Prasad
राष्ट्रीय

प्रशांत किशोर ने झूठ की बुनियाद पर शुरू की थी जन सुराज? चुनाव नतीजों से उठा सवाल

राष्ट्रीय

‘बिहार में कांग्रेस कागज पर जमीन पर नहीं’, PCC चीफ राजेश राम भी चुनाव हारे, अल्लावारू पर भी उठ रही उंगलियां

राष्ट्रीय

लालू परिवार में अब भाभी VS ननद, रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी की पत्नी रेचल पर भी लगाए आरोप

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.