‘PC में आइए थोड़ा सस्पेंस तो रहने दीजिए’ तेजस्वी को सीएम फेस घोषित कर पर बोले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा

Bihar Elections: आज पटना के मौर्या होटल में इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। कयास लगाए जा रहे हैं कि राजद नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) को गठबंधन के साथी सीएम फेस घोषित कर सकते हैं। तेजस्वी को सीएम फेस घोषित किए जाने के ऐलान से पहले मीडिया ने पवन खेड़ा से इस बाबत सवाल पूछा। इस पर पवन खेड़ा ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइए, थोड़ा सस्पेंस रहने दीजिए।