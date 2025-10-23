‘PC में आइए थोड़ा सस्पेंस तो रहने दीजिए’ तेजस्वी को सीएम फेस घोषित कर पर बोले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा

तेजस्वी यादव (फोटो- एएनआई)
Bihar Elections: आज पटना के मौर्या होटल में इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। कयास लगाए जा रहे हैं कि राजद नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) को गठबंधन के साथी सीएम फेस घोषित कर सकते हैं। तेजस्वी को सीएम फेस घोषित किए जाने के ऐलान से पहले मीडिया ने पवन खेड़ा से इस बाबत सवाल पूछा। इस पर पवन खेड़ा ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइए, थोड़ा सस्पेंस रहने दीजिए।
तेजस्वी को सीएम फेस बनाए जाने के कयासों पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि किसी और नहीं, राहुल गांधी की फोटो पर ही वोट पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक सीट वापस न हो, तब तक गठबंधन को कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। सामूहिक गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना चाहिए।
राजस्थान के पूर्व सीएम व कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने तेजी से डैमेज कंट्रोल किया। उन्होंने पटना पहुंचते ही राजद सुप्रीमो लालू यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावारू भी साथ थे।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के बैनर पर महागठबंधन के सभी सहयोगियों के चुनाव चिन्ह प्रमुखता से प्रदर्शित हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की केवल एक बड़ी तस्वीर ही दिखाई गई है। बैनर पर 'बिहार मांगे तेजस्वी सरकार' हैशटैग भी दिखाया गया है। चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद से यह महागठबंधन की पहली संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी।
आखिरी बार महागठबंधन के नेताओं ने 24 सितंबर को पटना में 'अति पिछड़ा ईबीसी संकल्प पत्र' के विमोचन के दौरान मंच साझा किया था, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी मौजूद थे।
इससे पहले, नेताओं ने राहुल गांधी की दो सप्ताह तक चली 'मतदाता अधिकार यात्रा' में संयुक्त रूप से भाग लिया था, जो बिहार के 25 से अधिक जिलों से होकर गुजरी थी।
हालांकि कांग्रेस ने बुधवार की बैठक के नतीजों पर कोई टिप्पणी करने से परहेज किया है, लेकिन गठबंधन सहयोगी भाकपा (माले) के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने में हो रही देरी को लेकर महागठबंधन में बढ़ती बेचैनी का संकेत दिया है।
भट्टाचार्य ने कहा था, "विपक्ष के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में तेजस्वी के नाम की आधिकारिक घोषणा गुरुवार को संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में की जा सकती है। पूरा बिहार जानता है कि अगर विपक्षी गुट को बहुमत मिलता है तो तेजस्वी ही मुख्यमंत्री होंगे।"
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग