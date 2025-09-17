तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा में भीड़ जुटाने के लिए बुलाई गई डांसर, हरे रंग में रंगी दिखी पुरी सभा

राजद नेता तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे है। इस यात्रा की शुरुआत मंगलवार को जहानाबाद शहर से हुई थी और 20 सितंबर को यह वैशाली में समाप्त होगी। इस यात्रा के दूसरे दिन आज तेजस्वी बख्तियारपुर पहुंचे है। यहां अनिरुद्ध यादव ने सोने का मुकुट पहनाकर तेजस्वी का भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान राजद कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली। सभा में तेजस्वी के पहुंचने से पहले भीड़ जुटाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें डांसर भी बुलाई गई।
इस दौरान पंडाल से लेकर तेजस्वी के कपड़ो तक सब कुछ राजद के हरे रंग में रंगा हुआ दिखाई दिया। एक समर्थक तो पूरी तरह हरे रंग में रंग कर स्टेज पर पहुंच गया जिसके साथ मिल कर तेजस्वी ने जय बिहार के नारे लगाए। बख्तियारपुर से रवाना होकर यह यात्रा बाढ़ और फिर अनंत सिंह के गढ़ मोकामा होते हुए बेगूसराय जाएंगी। सिमरिया और बेगूसराय सदर में तेजस्वी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। यात्रा के दूसरे दिन मीडिया से बातचीत करते हुए तेजस्वी ने कहा कि, हम जहां भी जा रहे है हमे हजारों लोगों का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि, बिहार की जनता वर्तमान सरकार से नाराज है।
मंगलवार को यह यात्रा जहानाबाद के गांधी मैदान से शुरु हुई थी। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए तेजस्वी ने दावा किया था कि, बिहार की पूरी जनता इस यात्रा में शामिल हो रही है। लोग एनडीए को नहीं चाहते हैं, जहां गुंडे हावी हैं, पत्रकारों पर हमला होता है और बेरोजगारी और गरीबी बढ़ रही है। लोग मौजूदा सरकार से तंग आ चुके हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि यात्रा के चलते इन दिनों उनका शेड्यूल काफी व्यस्त है। इसके चलते न तो उन्हें खाने पीने का समय मिलता है और न हीं वह अपने परिवार और बच्चों के लिए समय निकाल पाते है।
इस यात्रा के दौरान तेजस्वी सिर्फ 5 दिनों में 10 जिलों की 66 विधानसभा सीटों का दौरा करेंगे। तेजस्वी यहां जनसभाओं को संबोधित करेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं से मिल कर आगामी चुनावों की रणनीती तैयार करेंगे। हाल ही महागठबंधन ने भी वोटर अधिकार यात्रा का आयोजन किया था और इसमें गठबंधन की सभी पार्टियों के नेता शामिल हुए थे, लेकिन तेजस्वी की इस यात्रा में सिर्फ राजद नेता हिस्सा लेंगे। इस दौरान तेजस्वी उन सभी जिलों में जाएंगे जो महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान छूट गए थे। इस दौरान तेजस्वी वोट चोरी के मुद्दे को जनता के बीच उठाएंगे।