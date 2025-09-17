तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा में भीड़ जुटाने के लिए बुलाई गई डांसर, हरे रंग में रंगी दिखी पुरी सभा

इस दौरान पंडाल से लेकर तेजस्वी के कपड़ो तक सब कुछ राजद के हरे रंग में रंगा हुआ दिखाई दिया। एक समर्थक तो पूरी तरह हरे रंग में रंग कर स्टेज पर पहुंच गया जिसके साथ मिल कर तेजस्वी ने जय बिहार के नारे लगाए। बख्तियारपुर से रवाना होकर यह यात्रा बाढ़ और फिर अनंत सिंह के गढ़ मोकामा होते हुए बेगूसराय जाएंगी। सिमरिया और बेगूसराय सदर में तेजस्वी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। यात्रा के दूसरे दिन मीडिया से बातचीत करते हुए तेजस्वी ने कहा कि, हम जहां भी जा रहे है हमे हजारों लोगों का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि, बिहार की जनता वर्तमान सरकार से नाराज है।