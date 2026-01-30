एक ही स्कूल के 22 छात्र अस्पताल में भर्ती, मिड-डे मील खाने के बाद बिगड़ी तबीयत

अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बच्चों को परोसे गए खाने में किसी तरह की गड़बड़ी या खराब सामग्री का इस्तेमाल तो नहीं हुआ था जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई। इसके लिए भोजन की गुणवत्ता और रसोई व्यवस्था की जांच शुरू कर दी गई है। मामले की विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि हाल ही में तमिलनाडु के कोयंबटूर जिले के पास स्थित एक सरकारी स्कूल में भी मिड-डे मील खाने के बाद 33 छात्रों के बीमार होने का मामला सामने आया था। लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं से मिड डे मील योजनाओं की निगरानी और फूड सेफ्टी मानकों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।