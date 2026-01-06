6 जनवरी 2026,

जाति की वजह से किया शादी से इनकार… फिर हुआ कुछ ऐसा, पुलिस तक पहुंचा मामला

तेलंगाना में शादी का वादा टूटने से मानसिक तनाव में आई 23 वर्षीय दलित हाउस सर्जन की इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले में आरोपी सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर के खिलाफ SC/ST एक्ट सहित संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया है।

2 min read
Google source verification

हैदराबाद तेलंगाना

image

Devika Chatraj

Jan 06, 2026

डॉक्टर की मौत (File Photo)

तेलंगाना के सिद्धिपेट जिले से एक बेहद दुखद मामला सामने आया है, जहाँ जाति के आधार पर शादी का वादा तोड़े जाने से आहत एक 23 वर्षीय दलित हाउस सर्जन की मौत हो गई। पीड़िता सिद्धिपेट के सरकारी मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप कर रही थी और इलाज के दौरान हैदराबाद के एक सरकारी अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया।

जाति की वजह से शादी से इनकार

पुलिस के अनुसार, युवती एक सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर के साथ रिश्ते में थी। आरोपी ने पहले उससे शादी का वादा किया, लेकिन बाद में जाति का हवाला देकर पीछे हट गया। इसी मानसिक आघात से टूटकर युवती ने यह कदम उठाया।

क्या है पूरा मामला?

पीड़िता 3 जनवरी को कॉलेज हॉस्टल में बेहोशी की हालत में मिली थी। साथ रहने वाली छात्राओं ने तुरंत उसे सिद्धिपेट के अस्पताल में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर उसे हैदराबाद के एक बड़े सरकारी अस्पताल में रेफर किया गया, जहाँ इलाज के दौरान 4 जनवरी की सुबह उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच जारी है।

SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज

पीड़िता की बहन की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया। शिकायत में कहा गया है कि आरोपी ने लंबे समय तक शादी का झांसा देकर संबंध बनाए और बाद में जाति का बहाना बनाकर इनकार कर दिया। पुलिस ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं और अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया है।

कौन थी पीड़िता?

पीड़िता जोगुलंबा-गडवाल जिले के एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी। माता-पिता दिहाड़ी मजदूर हैं। पीड़िता की बड़ी बहन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। पढ़ाई सोशल वेलफेयर स्कूल से पूरी की है। 2020 में सिद्धिपेट के सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में दाखिला लिया था। सर्जन पढ़ाई के साथ-साथ खेलकूद में भी सक्रिय थी और कॉलेज में हमेशा अच्छे अंक लाती थी। पुलिस के अनुसार, वह अपने साथियों के लिए प्रेरणा मानी जाती थी।

रिश्ते की शुरुआत

इंटर्नशिप के दौरान जुलाई 2024 में उसकी मुलाकात कॉलेज के ही एक सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर से हुई। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और आरोपी ने शादी का भरोसा दिलाया। लेकिन जब रिश्ते की बात परिवार तक पहुँची, तो आरोपी ने जाति का मुद्दा उठाकर रिश्ता तोड़ दिया। पुलिस जांच में सामने आया है कि इसी धोखे और सामाजिक भेदभाव से आहत होकर युवती गहरे मानसिक तनाव में चली गई थी।

Published on:

06 Jan 2026 12:09 pm

Hindi News / National News / जाति की वजह से किया शादी से इनकार… फिर हुआ कुछ ऐसा, पुलिस तक पहुंचा मामला

