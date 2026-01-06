जाति की वजह से किया शादी से इनकार… फिर हुआ कुछ ऐसा, पुलिस तक पहुंचा मामला

डॉक्टर की मौत (File Photo)
तेलंगाना के सिद्धिपेट जिले से एक बेहद दुखद मामला सामने आया है, जहाँ जाति के आधार पर शादी का वादा तोड़े जाने से आहत एक 23 वर्षीय दलित हाउस सर्जन की मौत हो गई। पीड़िता सिद्धिपेट के सरकारी मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप कर रही थी और इलाज के दौरान हैदराबाद के एक सरकारी अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया।
पुलिस के अनुसार, युवती एक सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर के साथ रिश्ते में थी। आरोपी ने पहले उससे शादी का वादा किया, लेकिन बाद में जाति का हवाला देकर पीछे हट गया। इसी मानसिक आघात से टूटकर युवती ने यह कदम उठाया।
पीड़िता 3 जनवरी को कॉलेज हॉस्टल में बेहोशी की हालत में मिली थी। साथ रहने वाली छात्राओं ने तुरंत उसे सिद्धिपेट के अस्पताल में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर उसे हैदराबाद के एक बड़े सरकारी अस्पताल में रेफर किया गया, जहाँ इलाज के दौरान 4 जनवरी की सुबह उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच जारी है।
पीड़िता की बहन की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया। शिकायत में कहा गया है कि आरोपी ने लंबे समय तक शादी का झांसा देकर संबंध बनाए और बाद में जाति का बहाना बनाकर इनकार कर दिया। पुलिस ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं और अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया है।
पीड़िता जोगुलंबा-गडवाल जिले के एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी। माता-पिता दिहाड़ी मजदूर हैं। पीड़िता की बड़ी बहन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। पढ़ाई सोशल वेलफेयर स्कूल से पूरी की है। 2020 में सिद्धिपेट के सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में दाखिला लिया था। सर्जन पढ़ाई के साथ-साथ खेलकूद में भी सक्रिय थी और कॉलेज में हमेशा अच्छे अंक लाती थी। पुलिस के अनुसार, वह अपने साथियों के लिए प्रेरणा मानी जाती थी।
इंटर्नशिप के दौरान जुलाई 2024 में उसकी मुलाकात कॉलेज के ही एक सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर से हुई। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और आरोपी ने शादी का भरोसा दिलाया। लेकिन जब रिश्ते की बात परिवार तक पहुँची, तो आरोपी ने जाति का मुद्दा उठाकर रिश्ता तोड़ दिया। पुलिस जांच में सामने आया है कि इसी धोखे और सामाजिक भेदभाव से आहत होकर युवती गहरे मानसिक तनाव में चली गई थी।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग