अपनी ही गश्त की गाड़ी के नीचे आया सब-इंस्पेक्टर, मौके पर तोड़ा दम

मृतक ASI के परिवार ने इस घटना को लेकर विभागीय लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि एक अनुभवी पुलिस अधिकारी के साथ इस तरह की घटना होना कई सवाल खड़े करता है। परिवार ने निष्पक्ष जांच की मांग की है और यह भी कहा है कि कहीं न कहीं सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। इस मामले में विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है, जो आपराधिक जांच के समानांतर चलेगी। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिससे मौत के सही कारणों का पता चल सके।