जानलेवा साबित हुई दोस्तों के साथ ट्रैकिंग, बिना फटे गोला-बारूद पर पैर रखने से 21 साल के युवक की मौत

घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। मृतक युवक के शव को पुलिस ने तुरंत कब्जे में लिया और उसके परिवार को मामले की सूचना दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि यह पता लगाया जा रहा है कि सुरक्षा मानकों में कहां चूक हुई। वहीं, घायल दोस्तों को नजदीकी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार सभी की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है।