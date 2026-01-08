तेलंगाना में दर्दनाक हादसा, पेड़ से टकराई SUV कार, 4 स्टूडेंट्स की मौत

तेलंगाना में कार एक्सीडेंट से 4 स्टूडेंट्स की मौत (X)
Telangana Road Accident: तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के मोकीला क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली सड़क पर दुर्घटना में 4 कॉलेज स्टूडेंट्स की मौत हो गई। मीरागुड़ा गेट के पास से जा रही एक SUV कार, पहले रोड डिवाइडर से टकराई और फिर सड़क के किनारे एक पेड़ से टकराई। दुर्घटनाग्रस्त कार में सवार पांच छात्रों में से चार की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है।
पुलिस के मुताबिक, छात्र कोकापेट में एक पार्टी के बाद नरसिंगी की ओर लौट रहे थे। रफ़्तार इतनी तेजी से पेड़ से टकराई कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।
मृतक में सुमित (20 वर्ष), निखिल (20 वर्ष), बलमुरी रोहित (18 वर्ष) और देवला सूर्य तेजा (20 वर्ष) शामिल है। ये सभी कॉलेज स्टूडेंट्स थे। साथ ही संकरी नक्षत्र (20 वर्ष) नाम का स्टूडेंट गंभीर रूप से घायल हुआ है। उसे हैदराबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, स्थिति नाजुक बताई जा रही है।
मोकीला पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतकों के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए चेवेल्ला सरकारी अस्पताल भेजा गया है। परिवार को शव पोस्टमार्टम रिपार्ट के बाद ही सौंपे जाएंगे।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग