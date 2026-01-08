तेलंगाना में दर्दनाक हादसा, पेड़ से टकराई SUV कार, 4 स्टूडेंट्स की मौत

Telangana Road Accident: तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के मोकीला क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली सड़क पर दुर्घटना में 4 कॉलेज स्टूडेंट्स की मौत हो गई। मीरागुड़ा गेट के पास से जा रही एक SUV कार, पहले रोड डिवाइडर से टकराई और फिर सड़क के किनारे एक पेड़ से टकराई। दुर्घटनाग्रस्त कार में सवार पांच छात्रों में से चार की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है।