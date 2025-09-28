दिल्ली में दहशत, एयरपोर्ट, स्कूलों और अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल से मचा हड़कंप

यह पहली बार नहीं है जब दिल्ली को ऐसी धमकियों का सामना करना पड़ा है। पिछले साल अक्टूबर में देशभर में 250 से अधिक उड़ानों को फर्जी बम धमकियों के कारण प्रभावित होना पड़ा था। जून 2025 में भी एयरपोर्ट पर एक होक्स धमकी मिली थी, जो बाद में झूठी साबित हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि ये धमकियां साइबर अपराधियों या विदेशी तत्वों द्वारा फैलाई जा रही हो सकती हैं, जो घबराहट फैलाने का मकसद रखते हैं।