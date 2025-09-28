Patrika LogoSwitch to English

दिल्ली में दहशत, एयरपोर्ट, स्कूलों और अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल से मचा हड़कंप

Delhi Bomb Threats: दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, कई स्कूलों और संस्थानों को बम धमकी भरे ईमेल मिलने से हड़कंप मच गया। साइबर सेल ईमेल की जांच कर रही है और जनता से सतर्क रहने की अपील की गई है।

2 min read

नई दिल्ली

image

Devika Chatraj

Sep 28, 2025

Bomb Threat

दिल्ली एयरपोर्ट समेत कई जगह बम से उड़ाने की धमकी (IANS)

Delhi Bomb Threats: राजधानी दिल्ली एक बार फिर सुरक्षा के हाई अलर्ट पर आ गया है। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, विभिन्न स्कूलों और कई प्रमुख संस्थानों को बम से उड़ाने की धमकी भरी ईमेल मिले हैं। ये धमकियां आज सुबह से प्राप्त हो रही हैं, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हालांकि, प्रारंभिक जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां पूरे सतर्क मोड में हैं।

ईमेल से फैली अफरा-तफरी

सूत्रों के अनुसार, धमकियां एक अज्ञात ईमेल आईडी से भेजी गई हैं, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि "संस्थानों को बम से उड़ा दिया जाएगा"। ये ईमेल एयरपोर्ट के अलावा दिल्ली के कई प्रतिष्ठित स्कूलों, अस्पतालों और सरकारी भवनों तक पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर तैनात सुरक्षा बलों ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया, लेकिन अब तक सब कुछ सामान्य पाया गया है।

जांच में जुटे साइबर सेल

दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ईमेल प्राप्त होने के बाद हमारी साइबर सेल सक्रिय हो गई है। आईपी एड्रेस और ईमेल ट्रेल की जांच की जा रही है। अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है, लेकिन हम किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं कर रहे। पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से भी संबंधित डेटा मांगा है ताकि धमकी देने वाले की पहचान हो सके।

एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट

इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (IGI) पर सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया है। सभी टर्मिनलों पर अतिरिक्त कैनाइन स्क्वॉड और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वॉड तैनात किए गए हैं। यात्रियों को बोर्डिंग से पहले अतिरिक्त चेकिंग का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, अभी तक कोई उड़ान रद्द या डायवर्ट नहीं की गई है, लेकिन स्थिति गंभीर बनी हुई है।

स्कूल और अस्पताल

दिल्ली के कई नामी स्कूलों को भी इसी तरह की धमकियां मिली हैं, जिसके बाद कुछ संस्थानों ने अस्थायी रूप से छुट्टियां घोषित कर दी हैं। माता-पिता में चिंता की लहर दौड़ गई है, और कई ने बच्चों को घर पर रखने का फैसला किया है। इसी तरह, प्रमुख अस्पतालों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जहां मरीजों की आवाजाही पर नजर रखी जा रही है।

पहले भी मिली धमकियां

यह पहली बार नहीं है जब दिल्ली को ऐसी धमकियों का सामना करना पड़ा है। पिछले साल अक्टूबर में देशभर में 250 से अधिक उड़ानों को फर्जी बम धमकियों के कारण प्रभावित होना पड़ा था। जून 2025 में भी एयरपोर्ट पर एक होक्स धमकी मिली थी, जो बाद में झूठी साबित हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि ये धमकियां साइबर अपराधियों या विदेशी तत्वों द्वारा फैलाई जा रही हो सकती हैं, जो घबराहट फैलाने का मकसद रखते हैं।

पुलिस की जनता से अपील

दिल्ली पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत सूचना दें। हेल्पलाइन नंबर 100 और 112 पर कॉल करने को कहा गया है। साथ ही, फर्जी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

Updated on:

28 Sept 2025 04:57 pm

Published on:

28 Sept 2025 04:38 pm

Hindi News / National News / दिल्ली में दहशत, एयरपोर्ट, स्कूलों और अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल से मचा हड़कंप

राष्ट्रीय

