श्रीनगर में पुलिस टीम पर आतंकी हमला, मुठभेड़ में एक आतंकवादी हुआ ढेर

नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों ने पुलिस टीम को निशाना बनाने का प्रयास किया। जानकारी के मुताबिक पुलिस टीम गश्त के लिए निकली थी। इस दौरान श्रीनगर के रामबाग इलाके में आतंकियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। स्थिति को भापते हुए टीम ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की। जिसमें एक आतंकी की मौत हो गई है। वहीं उसका एक साथी मौके से फरार होने में कामयाब रहा।

एक आतंकी हुआ ढेर

बताया गया कि श्रीनगर के रामबाग इलाके के पास नाका पर आतंकियों ने पुलिस टीम को निशाना बनाते हुए गोलियां चलाईं। इसके बाद दोनों ओर से गोलीबारी शुरू हो गई। जिसमें एक आतंकी ढेर हो गया है, हालांकि दूसरा आतंकी भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने आतंकी के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किया है।

Jammu and Kashmir: A terrorist was neutralised and another escaped during an encounter after terrorists fired upon the Srinagar Police team



