थाईलैंड के राजा ने अनुतिन चर्नविरकुल को नए प्रधानमंत्री के रूप में दिया समर्थन

थाईलैंड के राजा महा वजिरालोंगकोर्न ने अनुतिन चर्नविरकुल को देश के नए प्रधान मंत्री के रूप में समर्थन दे दिया है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के महासचिव अरपथ सुखनंथ ने रविवार को भूमजैथाई पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में इस बात की जानकारी दी है। इस दौरान उन्होंने अनुतिन को प्रधानमंत्री नियुक्त करने का राजसी आदेश भी पढ़ा। बता दे कि यह शाही अनुमोदन, मंत्रिमंडल के गठन और संसद में नीतिगत संबोधन का मार्ग प्रशस्त करता है, जो नई सरकार के लिए आधिकारिक तौर पर पदभार ग्रहण करने के लिए एक आवश्यक औपचारिकता है।