पोस्टमॉर्टम के बाद मोर्चरी से गायब हुआ शव, मचा हड़कंप और फिर सच्चाई जान उड़े अफसरों के होश

गुरुवार को, जब पंकज के परिवार वाले शव लेने अस्पताल पहुंचे, तो उन्हें पता चला कि उनके परिवार का सदस्य पहले ही अंतिम संस्कार कर दिया गया है। प्रदीप कुमार ने बताया, "शुरुआत में मुझे बताया गया कि पोस्टमॉर्टम अभी हुआ नहीं है। फिर कहा गया कि वे शव ढूंढ रहे हैं और बिजली की समस्या के कारण शव को ढूंढना मुश्किल हो रहा है। बाद में सहायक जांच अधिकारी अनुप ने मुझे बताया कि मेरे भाई का शव गलती से किसी और को दे दिया गया है।”