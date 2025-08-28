अवैध संबंध का शक…फिर पत्नी को जिंदा जलाकर मार डाला, बेटी ने खोल दी बाप की सारी पोल

पुलिस के अनुसार, यह घटना 25 अगस्त 2025 की तड़के उरण के पगोटेगांव में हुई। उरण पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक हनीफ मुलानी ने बताया कि आरोपी राजकुमार को अपनी पत्नी पर विवाहेतर संबंध का शक था। इसी शक के चलते उसने जगरानी को कमरे में बंद कर उसके हाथ-पांव बांधे, फिर उस पर केरोसिन डालकर आग लगा दी। घटना के बाद महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।