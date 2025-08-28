अवैध संबंध का शक…फिर पत्नी को जिंदा जलाकर मार डाला, बेटी ने खोल दी बाप की सारी पोल

नवी मुंबई के उरण इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक 35 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी 32 वर्षीय पत्नी को अवैध संबंध के शक में जिंदा जला दिया। हत्या को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश में उसने पुलिस को गुमराह करने की कहानी गढ़ी, लेकिन उसकी सात साल की बेटी की गवाही ने उसके झूठ का पर्दाफाश कर दिया।
पुलिस के अनुसार, यह घटना 25 अगस्त 2025 की तड़के उरण के पगोटेगांव में हुई। उरण पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक हनीफ मुलानी ने बताया कि आरोपी राजकुमार को अपनी पत्नी पर विवाहेतर संबंध का शक था। इसी शक के चलते उसने जगरानी को कमरे में बंद कर उसके हाथ-पांव बांधे, फिर उस पर केरोसिन डालकर आग लगा दी। घटना के बाद महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।
शुरुआत में राजकुमार ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी ने खुद को कमरे में बंद कर आग लगा ली थी और वह घटना के समय घर पर मौजूद नहीं था। इस बयान के आधार पर पुलिस ने पहले इसे आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया। हालांकि, जांच के दौरान आरोपी के बयानों में विसंगतियां सामने आईं।
मामले की गहराई से जांच के दौरान पुलिस ने दंपति की सात साल की बेटी से पूछताछ की। बच्ची ने बताया कि उसने अपने पिता को अपनी मां को आग लगाते हुए देखा। इसके साथ ही इलाके की सीसीटीवी फुटेज में भी राजकुमार को घटना के तुरंत बाद घर से बाहर निकलते हुए देखा गया, जिसने उसके दावे को झूठा साबित कर दिया
पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक जांच, और बच्ची की गवाही के आधार पर पुलिस ने 26 अगस्त 2025 को राजकुमार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया। वरिष्ठ निरीक्षक मुलानी ने कहा, "यह स्पष्ट रूप से हत्या का मामला है, जिसमें घरेलू हिंसा की बर्बरता झलकती है।" आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की आगे की जांच जारी है।