Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

अवैध संबंध का शक…फिर पत्नी को जिंदा जलाकर मार डाला, बेटी ने खोल दी बाप की सारी पोल

नवी मुंबई में एक व्यक्ति ने पत्नी पर अवैध संबंध के शक में उसे जिंदा जला दिया। हत्या को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश में उसने पुलिस को गुमराह करने की कहानी बनाई।

मुंबई

Devika Chatraj

Aug 28, 2025

Cime News
अवैध संबंध शक में पत्नी की हत्या (प्रतीकात्मक फोटो )

नवी मुंबई के उरण इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक 35 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी 32 वर्षीय पत्नी को अवैध संबंध के शक में जिंदा जला दिया। हत्या को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश में उसने पुलिस को गुमराह करने की कहानी गढ़ी, लेकिन उसकी सात साल की बेटी की गवाही ने उसके झूठ का पर्दाफाश कर दिया।

अफेयर के शक में पति ने उठाया खौफनाक कदम

पुलिस के अनुसार, यह घटना 25 अगस्त 2025 की तड़के उरण के पगोटेगांव में हुई। उरण पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक हनीफ मुलानी ने बताया कि आरोपी राजकुमार को अपनी पत्नी पर विवाहेतर संबंध का शक था। इसी शक के चलते उसने जगरानी को कमरे में बंद कर उसके हाथ-पांव बांधे, फिर उस पर केरोसिन डालकर आग लगा दी। घटना के बाद महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

आरोपी ने गढ़ी आत्महत्या की कहानी

शुरुआत में राजकुमार ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी ने खुद को कमरे में बंद कर आग लगा ली थी और वह घटना के समय घर पर मौजूद नहीं था। इस बयान के आधार पर पुलिस ने पहले इसे आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया। हालांकि, जांच के दौरान आरोपी के बयानों में विसंगतियां सामने आईं।

7 साल की बेटी बनी गवाह

मामले की गहराई से जांच के दौरान पुलिस ने दंपति की सात साल की बेटी से पूछताछ की। बच्ची ने बताया कि उसने अपने पिता को अपनी मां को आग लगाते हुए देखा। इसके साथ ही इलाके की सीसीटीवी फुटेज में भी राजकुमार को घटना के तुरंत बाद घर से बाहर निकलते हुए देखा गया, जिसने उसके दावे को झूठा साबित कर दिया

पुलिस ने दर्ज किया हत्या का मामला

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक जांच, और बच्ची की गवाही के आधार पर पुलिस ने 26 अगस्त 2025 को राजकुमार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया। वरिष्ठ निरीक्षक मुलानी ने कहा, "यह स्पष्ट रूप से हत्या का मामला है, जिसमें घरेलू हिंसा की बर्बरता झलकती है।" आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की आगे की जांच जारी है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime

Published on:

28 Aug 2025 03:28 pm

Hindi News / National News / अवैध संबंध का शक…फिर पत्नी को जिंदा जलाकर मार डाला, बेटी ने खोल दी बाप की सारी पोल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.