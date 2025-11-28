घर बैठे-बैठे बदल जाएगा Aadhaar card पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जानिए प्रोसेस और फीस

आधार कार्ड पर अपडेट करें नंबर (File Photo)
Aadhaar card Update: आधार कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। अब आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बदलवाने के लिए आधार सेवा केंद्र या पोस्ट ऑफिस के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने एक नया ऑफिशियल ऐप लॉन्च किया है, जिसके जरिए आप घर बैठे ही अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं।
UIDAI ने नया ऐप लॉन्च किया है। यह नया ऐप दोनों प्लेटफॉर्म – Android और iOS (iPhone) पर उपलब्ध है। आप इसे Google Play Store या Apple App Store से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप में लॉगिन करने के लिए अपना आधार नंबर और OTP का इस्तेमाल करना होगा।
अपडेट के समय आपके पास पुराना रजिस्टर्ड नंबर भी एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि कुछ स्टेप्स में उस पर OTP आ सकता है। इस नए ऐप की वजह से अब आधार से जुड़े कई काम बिना केंद्र जाए, सिर्फ मोबाइल से हो जाएंगे। UIDAI की इस सुविधा से लाखों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही यह प्रक्रिया मुफ्त होगी।
