घर बैठे-बैठे बदल जाएगा Aadhaar card पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जानिए प्रोसेस और फीस

Aadhaar card Update: आधार कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। अब आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बदलवाने के लिए आधार सेवा केंद्र या पोस्ट ऑफिस के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने एक नया ऑफिशियल ऐप लॉन्च किया है, जिसके जरिए आप घर बैठे ही अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं।