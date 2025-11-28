Patrika LogoSwitch to English

घर बैठे-बैठे बदल जाएगा Aadhaar card पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जानिए प्रोसेस और फीस

अब आधार कार्ड में मोबाइल नंबर बदलने के लिए आधार केंद्र या पोस्ट ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं होगी। UIDAI ने नया ऐप लॉन्च किया है, जिससे आधार कार्ड धारक घर बैठे ही अपना मोबाइल नंबर आसानी से अपडेट कर सकेंगे।

भारत

image

Devika Chatraj

Nov 28, 2025

आधार कार्ड पर अपडेट करें नंबर (File Photo)

Aadhaar card Update: आधार कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। अब आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बदलवाने के लिए आधार सेवा केंद्र या पोस्ट ऑफिस के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने एक नया ऑफिशियल ऐप लॉन्च किया है, जिसके जरिए आप घर बैठे ही अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं।

UIDAI ने लॉन्च किया नया ऐप

UIDAI ने नया ऐप लॉन्च किया है। यह नया ऐप दोनों प्लेटफॉर्म – Android और iOS (iPhone) पर उपलब्ध है। आप इसे Google Play Store या Apple App Store से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप में लॉगिन करने के लिए अपना आधार नंबर और OTP का इस्तेमाल करना होगा।

मोबाइल नंबर अपडेट करने का आसान तरीका

  • ऐप ओपेन करें और नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप करें।
  • इसके बाद “Update My Aadhaar” या “My Contact” सेक्शन में जाएं।
  • “Update My Aadhaar” पर क्लिक करें।
  • चार ऑप्शन दिखेंगे:
  • Mobile Number Update
  • Address Update
  • Name Update
  • Email Update
  • सबसे ऊपर वाले “Mobile Number Update” पर क्लिक करें।
  • यहां आपको अपडेट की फीस (अगर कोई हो), प्रोसेसिंग टाइम और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी दिखेगी।
  • “Continue” पर क्लिक करें।
  • ऊपर आपका पुराना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिखेगा।
  • नीचे नया मोबाइल नंबर डालें।
  • नए नंबर पर OTP आएगा, उसे डालकर वेरिफाई करें।
  • प्रोसेस पूरा होते ही आपका नया मोबाइल नंबर आधार से लिंक हो जाएगा।

अपडेट के समय आपके पास पुराना रजिस्टर्ड नंबर भी एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि कुछ स्टेप्स में उस पर OTP आ सकता है। इस नए ऐप की वजह से अब आधार से जुड़े कई काम बिना केंद्र जाए, सिर्फ मोबाइल से हो जाएंगे। UIDAI की इस सुविधा से लाखों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही यह प्रक्रिया मुफ्त होगी।

