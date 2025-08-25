CM रेखा को जान से मारने की थी तैयारी, आधे रास्ते में बदला प्लान, आरोपी के दोस्त ने किया खुलासा

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Delhi CM Rekha Gupta) पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में पुलिस ने हमलावर के दोस्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हमलावर राजेश के दोस्त तहसीन को गुजरात के राजकोट से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक घटना वाले दिन तहसीन लगातार अपने दोस्त राजेश के संपर्क में था। उसने राजेश को कुछ पैसे भी भिजवाए थे। पुलिस ने तहसीन के मोबाइल फोन नंबर की काल डिटेल्स एवं आईपीडीआर की जांच की। इसके अलावा यूपीआई से लेनदेन की जानकारी ली।
पेशे से आटो चालक तहसीन और राजेश एक दूसरे को 15 साल से जानते हैं। पुलिस तहसीन और राजेश को सोमवार को कोर्ट में पेश करेगी। दरअसल, राजेश की पुलिस हिरासत भी सोमवार को समाप्त हो रही है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों की हिरासत मांग कर चाकू की बरामदगी करने की कोशिश की जाएगी।
पुलिस के मुताबिक, मुख्यमंत्री आवास पर जाने से पहले राजेश सुप्रीम कोर्ट भी गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए वह वापस शालीमार बाग मुख्यमंत्री आवास पहुंचा। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री पर चाकू से हमला करने की साजिश थी, लेकिन सुरक्षा को देखते हुए सिविल लाइन इलाके में ही आरोपी ने चाकू फेंक दिया था। पुलिस आरोपी के दोस्त से भी लगातार पूछताछ कर रही है। पुलिस हमले के मकसद का पता लगाने के लिए आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या राजेश खिमजी का किसी संगठन से कोई संबंध था या उसने किसी की मदद से अपना रूट प्लान किया था।
वहीं, दिल्ली पुलिस को एक बार फिर सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा की जिम्मेदारी मिली है। मुख्यमंत्री पर हमले के बाद सीएम रेखा गुप्ता के नजदीकी घेरे में सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ को सौंप दी गई थी। अब फिर से दिल्ली पुलिस को मुख्यमंत्री के नजदीकी घेरे तक की सुरक्षा की जिम्मेदारी दे दी गई है।