Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

CM रेखा को जान से मारने की थी तैयारी, आधे रास्ते में बदला प्लान, आरोपी के दोस्त ने किया खुलासा

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता (Delhi CM Rekha Gupta) को आरोपी राजेश ने जान से मारने की साजिश रची थी। वह चाकू से हमला करने वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर उसने प्लान बदल दिया।

भारत

Pushpankar Piyush

Aug 25, 2025

Police is investigating History of Attacker
दिल्ली सीएम पर चाकू से हमला करने वाला था आरोपी (फोटो-सोशल मीडिया)

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Delhi CM Rekha Gupta) पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में पुलिस ने हमलावर के दोस्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हमलावर राजेश के दोस्त तहसीन को गुजरात के राजकोट से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक घटना वाले दिन तहसीन लगातार अपने दोस्त राजेश के संपर्क में था। उसने राजेश को कुछ पैसे भी भिजवाए थे। पुलिस ने तहसीन के मोबाइल फोन नंबर की काल डिटेल्स एवं आईपीडीआर की जांच की। इसके अलावा यूपीआई से लेनदेन की जानकारी ली।

दोनों एक दूसरे को 15 साल से जानते थे

पेशे से आटो चालक तहसीन और राजेश एक दूसरे को 15 साल से जानते हैं। पुलिस तहसीन और राजेश को सोमवार को कोर्ट में पेश करेगी। दरअसल, राजेश की पुलिस हिरासत भी सोमवार को समाप्त हो रही है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों की हिरासत मांग कर चाकू की बरामदगी करने की कोशिश की जाएगी।

ये भी पढ़ें

Dowry Death: हर साल दहेज के लिए 6 हजार महिलाओं की हो रही मौत, NCRB के आंकड़े जानकर हो जाएंगे हैरान
राष्ट्रीय
image

चाकू से थी हमला करने की साजिश

पुलिस के मुताबिक, मुख्यमंत्री आवास पर जाने से पहले राजेश सुप्रीम कोर्ट भी गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए वह वापस शालीमार बाग मुख्यमंत्री आवास पहुंचा। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री पर चाकू से हमला करने की साजिश थी, लेकिन सुरक्षा को देखते हुए सिविल लाइन इलाके में ही आरोपी ने चाकू फेंक दिया था। पुलिस आरोपी के दोस्त से भी लगातार पूछताछ कर रही है। पुलिस हमले के मकसद का पता लगाने के लिए आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या राजेश खिमजी का किसी संगठन से कोई संबंध था या उसने किसी की मदद से अपना रूट प्लान किया था।

दिल्ली पुलिस को फिर मिला सीएम की सुरक्षा का जिम्मा

वहीं, दिल्ली पुलिस को एक बार फिर सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा की जिम्मेदारी मिली है। मुख्यमंत्री पर हमले के बाद सीएम रेखा गुप्ता के नजदीकी घेरे में सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ को सौंप दी गई थी। अब फिर से दिल्ली पुलिस को मुख्यमंत्री के नजदीकी घेरे तक की सुरक्षा की जिम्मेदारी दे दी गई है।

खबर शेयर करें:

Published on:

25 Aug 2025 06:38 am

Hindi News / National News / CM रेखा को जान से मारने की थी तैयारी, आधे रास्ते में बदला प्लान, आरोपी के दोस्त ने किया खुलासा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.