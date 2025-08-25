CM रेखा को जान से मारने की थी तैयारी, आधे रास्ते में बदला प्लान, आरोपी के दोस्त ने किया खुलासा

पुलिस के मुताबिक, मुख्यमंत्री आवास पर जाने से पहले राजेश सुप्रीम कोर्ट भी गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए वह वापस शालीमार बाग मुख्यमंत्री आवास पहुंचा। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री पर चाकू से हमला करने की साजिश थी, लेकिन सुरक्षा को देखते हुए सिविल लाइन इलाके में ही आरोपी ने चाकू फेंक दिया था। पुलिस आरोपी के दोस्त से भी लगातार पूछताछ कर रही है। पुलिस हमले के मकसद का पता लगाने के लिए आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या राजेश खिमजी का किसी संगठन से कोई संबंध था या उसने किसी की मदद से अपना रूट प्लान किया था।