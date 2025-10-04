Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

डायनासोर नहीं यह थे धरती के सबसे पहले जीव, वैज्ञानिकों ने खोजा 54 करोड़ साल पुराना फॉसिल

शोधकर्ताओं ने ओमान, पश्चिमी भारत और साइबेरिया की प्राचीन चट्टानों का अध्ययन किया। सभी जगह उन्हें एक जैसे रासायनिक संकेत मिले। यह साबित करता है कि शुरुआती स्पंज केवल किसी एक जगह नहीं, बल्कि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में मौजूद थे।

less than 1 minute read

भारत

image

Siddharth Rai

Oct 04, 2025

समुद्री स्पंज है धरती के सबसे पहले जीव (photo - AI)

अमरीकी संस्थान एमआइटी के वैज्ञानिकों ने नई खोज से यह साफ किया है कि शुरुआती जानवर डायनासोर या कोई दूसरे अजीब जीवन नहीं थे, बल्कि सबसे पहले धरती पर आए थे आज के समुद्री स्पंज के प्राचीन पूर्वज। ये बेहद मुलायम शरीर वाले जीव थे जो समुद्र में रहते थे। इनकी पहचान केमिकल जीवाश्म से हुई। ये ऐसे अणु होते हैं जो किसी समय इन जीवों के शरीर का हिस्सा थे और बाद में चट्टानों में हमेशा के लिए कैद हो गए। टीम ने प्राचीन चट्टानों में स्टेरेन्स नाम के रसायन खोजे। ये केवल डेमोस्पंज नामक स्पंज समूह से ही बनते हैं। इनकी उम्र 54 करोड़ साल से भी ज्यादा है।

भारत से लेकर साइबेरिया तक मिले

शोधकर्ताओं ने ओमान, पश्चिमी भारत और साइबेरिया की प्राचीन चट्टानों का अध्ययन किया। सभी जगह उन्हें एक जैसे रासायनिक संकेत मिले। यह साबित करता है कि शुरुआती स्पंज केवल किसी एक जगह नहीं, बल्कि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में मौजूद थे।

स्पंज के करोड़ों साल बाद आए डायनासोर

सच्चाई यह है कि डायनासोर स्पंज के करोड़ों साल बाद आए। शुरुआती स्पंज बेहद साधारण थे। न हड्डियां थीं, न आंखें, न ही तंत्रिका तंत्र। वे केवल समुद्र का पानी छानकर भोजन करते थे। लेकिन इन्हीं साधारण जीवों ने आगे चलकर जटिल जीवन की नींव रखी।

इस तरह किया साबित

वैज्ञानिकों के सामने चुनौती यह थी कि यह साबित करें कि रासायनिक अणु असल में स्पंज जीवों से आए हैं, न कि चट्टानों की किसी रासायनिक क्रिया से। इसके लिए उन्होंने प्रयोगशाला में वैसी ही परिस्थितियां दोहराईं और पाया कि यह अणु केवल जीवों से ही बन सकते हैं।

Updated on:

04 Oct 2025 07:45 am

Published on:

04 Oct 2025 07:44 am

Hindi News / National News / डायनासोर नहीं यह थे धरती के सबसे पहले जीव, वैज्ञानिकों ने खोजा 54 करोड़ साल पुराना फॉसिल

