डायनासोर नहीं यह थे धरती के सबसे पहले जीव, वैज्ञानिकों ने खोजा 54 करोड़ साल पुराना फॉसिल

अमरीकी संस्थान एमआइटी के वैज्ञानिकों ने नई खोज से यह साफ किया है कि शुरुआती जानवर डायनासोर या कोई दूसरे अजीब जीवन नहीं थे, बल्कि सबसे पहले धरती पर आए थे आज के समुद्री स्पंज के प्राचीन पूर्वज। ये बेहद मुलायम शरीर वाले जीव थे जो समुद्र में रहते थे। इनकी पहचान केमिकल जीवाश्म से हुई। ये ऐसे अणु होते हैं जो किसी समय इन जीवों के शरीर का हिस्सा थे और बाद में चट्टानों में हमेशा के लिए कैद हो गए। टीम ने प्राचीन चट्टानों में स्टेरेन्स नाम के रसायन खोजे। ये केवल डेमोस्पंज नामक स्पंज समूह से ही बनते हैं। इनकी उम्र 54 करोड़ साल से भी ज्यादा है।