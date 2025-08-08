8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

राष्ट्रीय

पत्नी को इम्प्रेस करने के लिए चोर बना पुलिस, असली पुलिसकर्मी को मिली ये सजा

बेंगलुरु में एक चोर ने वीडियो कॉल पर अपनी पत्नी को इम्प्रेस करने के लिए पुलिस की वर्दी चुराकर खुद को पुलिस अधिकारी बताया।

बैंगलोर

Devika Chatraj

Aug 08, 2025

Fake Police in Bengaluru
पत्नी को इम्प्रेस करने के लिए चुराई वर्दी (X)

एक हैरान करने वाली घटना में, एक चोर ने अपनी पत्नी को इम्प्रेस करने के लिए पुलिस की वर्दी चुराकर खुद को पुलिस अधिकारी बताने की कोशिश की। यह घटना बेंगलुरु पुलिस हिरासत में हुई, जहां चोर ने वीडियो कॉल पर अपनी पत्नी को प्रभावित करने के लिए यह कदम उठाया। लेकिन इस हरकत का खामियाजा एक असली पुलिसकर्मी को भुगतना पड़ा, जिसे लापरवाही के कारण निलंबित कर दिया गया।

क्या है पूरा मामला?

पुलिस हिरासत में मौजूद एक चोर ने हिरासत कक्ष से पुलिस की वर्दी चुराई और उसे पहनकर अपनी पत्नी से वीडियो कॉल पर बात की। उसने खुद को पुलिस अधिकारी बताकर अपनी पत्नी को प्रभावित करने की कोशिश की। इस घटना का खुलासा तब हुआ, जब पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की। जांच में पता चला कि चोर ने यह हरकत पुलिसकर्मियों की लापरवाही के कारण की, क्योंकि हिरासत कक्ष में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी।

असली पुलिसकर्मी को सजा

इस घटना के बाद, पुलिस विभाग ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए एक असली पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया। निलंबन का कारण हिरासत कक्ष में उचित निगरानी और सुरक्षा की कमी को बताया गया। यह घटना पिछले साल हुई थी, लेकिन इसका खुलासा हाल ही में हुआ, जिसके बाद पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की गई।

सोशल मीडिया पर चर्चा

यह मामला सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा में रहा। कई यूजर्स ने इस घटना को मजेदार बताते हुए चोर की चालाकी की तारीफ की, तो कुछ ने पुलिस की लापरवाही पर सवाल उठाए। यह खबर तेजी से वायरल हो रही है और लोग इसे लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

Published on:

08 Aug 2025 04:12 pm

Hindi News / National News / पत्नी को इम्प्रेस करने के लिए चोर बना पुलिस, असली पुलिसकर्मी को मिली ये सजा

