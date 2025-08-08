पत्नी को इम्प्रेस करने के लिए चोर बना पुलिस, असली पुलिसकर्मी को मिली ये सजा

पुलिस हिरासत में मौजूद एक चोर ने हिरासत कक्ष से पुलिस की वर्दी चुराई और उसे पहनकर अपनी पत्नी से वीडियो कॉल पर बात की। उसने खुद को पुलिस अधिकारी बताकर अपनी पत्नी को प्रभावित करने की कोशिश की। इस घटना का खुलासा तब हुआ, जब पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की। जांच में पता चला कि चोर ने यह हरकत पुलिसकर्मियों की लापरवाही के कारण की, क्योंकि हिरासत कक्ष में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी।