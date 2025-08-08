पत्नी को इम्प्रेस करने के लिए चोर बना पुलिस, असली पुलिसकर्मी को मिली ये सजा

एक हैरान करने वाली घटना में, एक चोर ने अपनी पत्नी को इम्प्रेस करने के लिए पुलिस की वर्दी चुराकर खुद को पुलिस अधिकारी बताने की कोशिश की। यह घटना बेंगलुरु पुलिस हिरासत में हुई, जहां चोर ने वीडियो कॉल पर अपनी पत्नी को प्रभावित करने के लिए यह कदम उठाया। लेकिन इस हरकत का खामियाजा एक असली पुलिसकर्मी को भुगतना पड़ा, जिसे लापरवाही के कारण निलंबित कर दिया गया।
पुलिस हिरासत में मौजूद एक चोर ने हिरासत कक्ष से पुलिस की वर्दी चुराई और उसे पहनकर अपनी पत्नी से वीडियो कॉल पर बात की। उसने खुद को पुलिस अधिकारी बताकर अपनी पत्नी को प्रभावित करने की कोशिश की। इस घटना का खुलासा तब हुआ, जब पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की। जांच में पता चला कि चोर ने यह हरकत पुलिसकर्मियों की लापरवाही के कारण की, क्योंकि हिरासत कक्ष में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी।
इस घटना के बाद, पुलिस विभाग ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए एक असली पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया। निलंबन का कारण हिरासत कक्ष में उचित निगरानी और सुरक्षा की कमी को बताया गया। यह घटना पिछले साल हुई थी, लेकिन इसका खुलासा हाल ही में हुआ, जिसके बाद पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की गई।
यह मामला सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा में रहा। कई यूजर्स ने इस घटना को मजेदार बताते हुए चोर की चालाकी की तारीफ की, तो कुछ ने पुलिस की लापरवाही पर सवाल उठाए। यह खबर तेजी से वायरल हो रही है और लोग इसे लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।