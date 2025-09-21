Polygamy: दृष्टिहीन भिखारी की तीसरी शादी पर High Court ने कहा, मुस्लिम पुरुष कर सकता है कई शादियां, बशर्ते सभी पत्नियों के साथ न्याय करे

हाईकोर्ट ने पारिवारिक अदालत के गुजारा भत्ता वाले फैसले को तो सही माना लेकिन तीसरी शादी के मामले में कहा कि जो व्यक्ति अपनी पत्नियों का खर्च नहीं उठा सकता, उसे एक और शादी करने का हक नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि महिला ने खुद उस आदमी से तब शादी की थी, जब उसकी पहली शादी चल रही थी। कोर्ट ने कुरान की आयतों का हवाला देते हुए कहा कि जो व्यक्ति दूसरी या तीसरी पत्नी का भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं है, उसे दोबारा शादी करने का अधिकार नहीं है।