This also happened: यह खरीदने के लिए इतने रुपए नहीं देने पर बुजुर्ग मां को मार डाला

रायपुर के उरला इलाके में (In Urla area of ​​Raipur) एक वहशी ने अपनी मां को महज इसलिए मार डाला, क्योंकि उन्होंने उसे 200 रुपए नहीं दिए (she did not give him Rs. 200. )। पैसे नहीं मिलने पर आरोपी ने हथौड़ी से बुजुर्ग मां पर कई वार किए। इससे उनकी मौत (her death) हो गई।