देश में इस बार ज्यादा बरसा मानसून, तोड़ा 49 साल का रेकॉर्ड

जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, नई दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश व बिहार राज्य बाढ़ से प्रभावित हैं। इन राज्यों में पिछली बारिशों के सभी रेकॉर्ड टूट गए हैं। अत्यधिक बारिश से देश भर के बांध-जलाशय लबालब होकर खुशियां ला रहे हैं तो कई जगहों पर जानमाल के साथ कई तरह से बड़ी तबाही भी मची है। केदारनाथ में 2013 में विनाशकारी बाढ़ के बाद आक्रामक हुए मानसून ने उत्तर भारत में तबाही मचाते हुए 12 साल का रेकॉर्ड तोड़ दिया। आइएमडी के अनुसार इस बार सीजन में उत्तर भारत में 21 बार अत्यधिक भारी बारिश के साथ सामान्य से 21 प्रतिशत ज्यादा बारिश हुई।