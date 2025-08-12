तीन महिलाओं ने कलकत्ता हाईकोर्ट के बाहर लगाई खुद को आग, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां कलकत्ता हाईकोर्ट के बाहर तीन महिलाओं ने दिन दहाड़े खुद को आग लगा कर आत्महत्या करने की कोशिश की है। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए महिलाओं को रोक लिया जिसके चलते एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। मंगलवार दोपहर हुई यह घटना कथित तौर पर इस डर से हुई क्योंकि महिलाओं को यह डर था कि पश्चिम बंगाल में चल रहे वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद उनका नाम वोटर लिस्ट से हट जाएगा।