12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

तीन महिलाओं ने कलकत्ता हाईकोर्ट के बाहर लगाई खुद को आग, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

पश्चिम बंगाल में चल रहे वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद वोटर लिस्ट से नाम कट जाने के डर से तीन महिलाओं ने कलकत्ता हाईकोर्ट के बाहर खुद को आग लगा के आत्महत्या करने की कोशिश की।

भारत

Himadri Joshi

Aug 12, 2025

Calcutta High Court
कलकत्ता हाईकोर्ट के बाहर तीन महिलाओं ने खुद को लगाई आग (प्रतिकात्मक फोटो)

पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां कलकत्ता हाईकोर्ट के बाहर तीन महिलाओं ने दिन दहाड़े खुद को आग लगा कर आत्महत्या करने की कोशिश की है। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए महिलाओं को रोक लिया जिसके चलते एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। मंगलवार दोपहर हुई यह घटना कथित तौर पर इस डर से हुई क्योंकि महिलाओं को यह डर था कि पश्चिम बंगाल में चल रहे वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद उनका नाम वोटर लिस्ट से हट जाएगा।

पुलिस की सतर्कता से टला हादसा

महिलाओं की पहचान पूर्णिमा हलदर, सुतिष्णा सापुई और बंदना नशकर के रूप में की गई है और यह तीनों ही दक्षिण 24 परगना जिले के बिष्णुपुर पुलिस स्टेशन इलाके की रहने वाली है। तीनों मंगलवार को हाईकोर्ट पहुंची जिसके बाद पूर्णिमा बाकि दो की मदद से खुद पर केरोसिन तेल डालने लगी। हालांकि तभी कोर्ट में तैनात पुलिसकर्मियों ने महिलाओं को देख लिया और तुरंत जाकर तीनों को पकड़ लिया। इसके बाद तुरंत तीनों महिलाओं को दक्षिण कोलकाता के सरकारी अस्पताल भेजा गया, जहां उनका मेडिकल चेक-अप किया गया।

ये भी पढ़ें

Stray Dogs पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर: दिल्ली पुलिस ने इंडिया गेट पर प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ दर्ज की FIR
राष्ट्रीय
SC order on Stray Dogs

पुलिस को नहीं हो रहा महिलाओं की बात पर विश्वास

जांच के बाद अब पुलिस महिलाओं से पूछताछ कर के कोर्ट के सामने ऐसा खतरनाक कदम उठाने की वजह जानने की कोशिश कर रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, महिलाओं ने यह कहा है कि उन्हें जानकारी मिली थी की एसआईआर के बाद उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा और इसी डर से उन्होंने यह कदम उठाया। हालांकि पुलिस अधिकारी महिलाओं के इस बयान पर विश्वास नहीं कर पा रहे है क्योंकि पश्चिम बंगाल में अभी तक एसआईआर का कार्य शुरू भी नहीं हुआ है।

खबर शेयर करें:

Published on:

12 Aug 2025 04:54 pm

Hindi News / National News / तीन महिलाओं ने कलकत्ता हाईकोर्ट के बाहर लगाई खुद को आग, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.