तिरुपति बालाजी : मंदिर सुरक्षा और क्राउड मैनेजमेंट अब एआई के हवाले

भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के तिरुमाला मंदिर में देश का पहला एआई संचालित एकीकृत कमांड नियंत्रण केंद्र (आइसीसीसी) का उद्घाटन किया

भारत

Kanaram Mundiyar

Sep 26, 2025

तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (फोटो-ANI)

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के तिरुमाला मंदिर में देश का पहला एआई (AI ) संचालित एकीकृत कमांड नियंत्रण केंद्र (आइसीसीसी) का उद्घाटन किया। तिरुपति बालाजी मंदिर दुनिया में सबसे अधिक भीड़ वाले तीर्थ स्थलों में से एक है। इसलिए यहां क्राउड मैनेजमेंट, सुरक्षा व साइबर खतरे में निगरानी के लिए यह कमांड सेंन्टर विकसित किया गया है।

तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) के अनुसार आइसीसीसी तीर्थ स्थल की व्यवस्था को आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए तीर्थयात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक माहौल बनाएगा। इसमें 6,000 से अधिक एआई कैमरे, 3 डी पोजीशन मैप्स और रीयल टाइम डैशबोर्ड लगाए गए हैं। इस केन्द्र को विशेषज्ञों की टीम 24 घंटे मॉनिटर करेगी। मंदिर प्रशासन का कहना है कि अत्याधुनिक व्यवस्था से त्योहारों और विशेष अवसरों पर भीड़ नियंत्रण में बड़ी मदद मिलेगी और तिरुपति बालाजी मंदिर विश्वस्तरीय भीड़ प्रबंधन के मॉडल के रूप में गिना जाएगा।

Published on:

26 Sept 2025 04:25 am

तिरुपति बालाजी : मंदिर सुरक्षा और क्राउड मैनेजमेंट अब एआई के हवाले

