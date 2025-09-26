तिरुपति बालाजी : मंदिर सुरक्षा और क्राउड मैनेजमेंट अब एआई के हवाले

तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) के अनुसार आइसीसीसी तीर्थ स्थल की व्यवस्था को आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए तीर्थयात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक माहौल बनाएगा। इसमें 6,000 से अधिक एआई कैमरे, 3 डी पोजीशन मैप्स और रीयल टाइम डैशबोर्ड लगाए गए हैं। इस केन्द्र को विशेषज्ञों की टीम 24 घंटे मॉनिटर करेगी। मंदिर प्रशासन का कहना है कि अत्याधुनिक व्यवस्था से त्योहारों और विशेष अवसरों पर भीड़ नियंत्रण में बड़ी मदद मिलेगी और तिरुपति बालाजी मंदिर विश्वस्तरीय भीड़ प्रबंधन के मॉडल के रूप में गिना जाएगा।