TMC नेता पर हुआ जानलेवा हमला, ऑफिस के बाहर बदमाश ने चलाई गोलियां

(TMC) के पूर्व पार्षद निर्मल दत्त पर उनके कार्यालय में अज्ञात बदमाश ने जानलेवा हमला कर दिया। बदमाश ने एक के बाद एक दत्त पर दो गोलियां चलाई, हालांकि उन्हें यह गोलियां लगी नहीं और वह अभी स्वस्थ है।

2 min read

भारत

image

Himadri Joshi

Oct 20, 2025

TMC leader attacked

TMC नेता पर हुआ जानलेवा हमला (फोटो- आईएएनएस)

कोलकाता के बिधाननगर क्षेत्र में काली पूजा के उत्सव के बीच सोमवार की सुबह तृणमूल कांग्रेस (TMC) के एक पूर्व पार्षद निर्मल दत्त पर जानलेवा हमला हुआ। यह घटना सॉल्ट लेक के दत्ताबाद इलाके में हुई, जहां टीएमसी के बिधाननगर ट्रेड यूनियन नेता और पूर्व पार्षद निर्मल दत्त को निशाना बनाते हुए अज्ञात बदमाश ने गोली चला दी। हालांकि दत्त बाल बाल बच गए और उन्हें गोली नहीं लगी। दत्त को हमले के बाद अत्यधिक रक्तस्राव की स्थिति में एक नजदीकी अस्पताल ले जाया गया और प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई।

बदमाश ने लगातार दो गोलियां चलाईं

पुलिस के अनुसार, यह वारदात सुबह करीब 7:30 बजे हुई, जब निर्मल दत्त दत्ताबाद क्षेत्र में अपने वार्ड कार्यालय में काम की निगरानी के लिए पहुंचे थे। उसी समय, एक युवक आया और उसने उन पर दो गोलियां चलाईं, लेकिन दोनों ही बार वह निशाना चूक गया। इसके बाद बदमाश ने दत्त को पकड़ लिया और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। हाथापाई के दौरान, बदमाश ने बंदूक के बट से निर्मल दत्त के सिर पर वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। हमला करने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गया।

उपचार के बाद दत्त ने दी जानकारी

बिधाननगर दक्षिण पुलिस स्टेशन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हमलावर की पहचान के लिए इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अस्पताल में शुरुआती उपचार के बाद मीडियाकर्मियों से बात करते हुए दत्त ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया, "मैं काम के लिए वार्ड कार्यालय आया था। अचानक, वहां मास्क पहने एक युवक आया और उसने अचानक पिस्तौल निकाल ली। उसने दो गोलियां चलाईं लेकिन चूक गया। जब उसने तीसरी बार गोली चलाने की कोशिश की, तो मैंने उसे पकड़ लिया। उसने बंदूक के बट से मेरे सिर पर मारा। जैसे ही मोहल्ले के लोग बाहर निकले, वह बंगाल केमिकल्स के बगल की सड़क से भाग गया।

मैं लोगों के लिए काम करता हूं इसलिए मुझे निशाना बनाया

आरोपी की पहचान के बारे में पूछे जाने पर, पूर्व पार्षद ने कहा कि मास्क के कारण वह उसे पहचान नहीं पाए, लेकिन उसकी आंखें और चेहरा उनकी याद में स्पष्ट है। उन्होंने यह भी बताया कि आठ से नौ महीने पहले भी उन पर इसी तरह का हमला हुआ था। दत्त ने किसी पर संदेह व्यक्त नहीं किया। उन्होंने कहा, मैं लोगों के लिए काम करता हूं, इसीलिए मुझे निशाना बनाया जा रहा है। दत्ताबाद क्षेत्र में वर्षों से बदलाव आया है पहले यहां शराब की दुकानें थीं, अब यहां सड़कें, बिजली और पानी है।

Published on:

20 Oct 2025 03:19 pm

