TMC नेता पर हुआ जानलेवा हमला, ऑफिस के बाहर बदमाश ने चलाई गोलियां

बिधाननगर दक्षिण पुलिस स्टेशन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हमलावर की पहचान के लिए इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अस्पताल में शुरुआती उपचार के बाद मीडियाकर्मियों से बात करते हुए दत्त ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया, "मैं काम के लिए वार्ड कार्यालय आया था। अचानक, वहां मास्क पहने एक युवक आया और उसने अचानक पिस्तौल निकाल ली। उसने दो गोलियां चलाईं लेकिन चूक गया। जब उसने तीसरी बार गोली चलाने की कोशिश की, तो मैंने उसे पकड़ लिया। उसने बंदूक के बट से मेरे सिर पर मारा। जैसे ही मोहल्ले के लोग बाहर निकले, वह बंगाल केमिकल्स के बगल की सड़क से भाग गया।