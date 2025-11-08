साइबर ठगी के शिकार हुए TMC सांसद, खाते से निकले 55 लाख रुपये

बनर्जी के अनुसार, हाल ही में उनके संज्ञान में आया कि कलिघाट शाखा के उनके व्यक्तिगत एसबीआई खाते से 55 लाख रुपये पहले इस पुराने निष्क्रिय खाते में ट्रांसफर कर दिए गए, और फिर उसी खाते से पूरी राशि को ऑनलाइन डेबिट कर लिया गया। जांच में पता चला है कि धोखेबाजों ने बनर्जी की फोटो और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करते हुए फर्जी पैन और आधार कार्ड बनाकर खाते का केवाईसी (नो योर कस्टमर) अपडेट कर लिया था। यह धोखाधड़ी 28 अक्टूबर 2025 को मोबाइल नंबर बदलकर अंजाम दी गई।