साइबर ठगी के शिकार हुए TMC सांसद, खाते से निकले 55 लाख रुपये

कल्याण बनर्जी से साइबर ठगी (IANS)
Digital Scam: तृणमूल कांग्रेस (TMC) के वरिष्ठ नेता और चार बार के लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी (Kalyan Banerjee) एक बड़े ऑनलाइन वित्तीय घोटाले का शिकार हो गए हैं। धोखेबाजों ने उनके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) खाते में सेंध लगाकर करीब 55 लाख रुपये उड़ा लिए। यह खाता 2001 से 2006 के बीच आसनसोल (दक्षिण) विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहते हुए खोला गया था, जब उनकी सैलरी इसमें जमा होती थी।
बनर्जी के अनुसार, हाल ही में उनके संज्ञान में आया कि कलिघाट शाखा के उनके व्यक्तिगत एसबीआई खाते से 55 लाख रुपये पहले इस पुराने निष्क्रिय खाते में ट्रांसफर कर दिए गए, और फिर उसी खाते से पूरी राशि को ऑनलाइन डेबिट कर लिया गया। जांच में पता चला है कि धोखेबाजों ने बनर्जी की फोटो और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करते हुए फर्जी पैन और आधार कार्ड बनाकर खाते का केवाईसी (नो योर कस्टमर) अपडेट कर लिया था। यह धोखाधड़ी 28 अक्टूबर 2025 को मोबाइल नंबर बदलकर अंजाम दी गई।
एसबीआई के हाईकोर्ट ब्रांच ने कोलकाता पुलिस की साइबरक्राइम इकाई में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, "पूरे मामले की गहन जांच चल रही है। बैंक अधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है और धोखेबाजों को ट्रैक करने की कोशिश हो रही है। साथ ही, बैंक की ओर से कोई चूक हुई थी या नहीं, यह भी जांचा जा रहा है।" पुलिस जल्द ही बनर्जी का बयान दर्ज करेगी और सभी लेन-देन के रिकॉर्ड की पड़ताल करेगी।
बनर्जी, जो लोकसभा में टीएमसी के पूर्व मुख्य सचेतक रह चुके हैं, ने इस मुद्दे पर मीडिया से कोई टिप्पणी करने से परहेज किया है। हालांकि, उनके करीबी एक टीएमसी नेता ने कहा, "बनर्जी को पुलिस के जल्द से जल्द मामले को सुलझाने और उनके पैसे वापस दिलाने की पूरी उम्मीद है।" एक रिपोर्ट के अनुसार, बनर्जी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, "बैंक में रखो तो साइबर क्रिमिनल ले जाते हैं, घर में रखो तो नरेंद्र मोदी ले जाते हैं।"
